5G: Número de estações base instaladas em Portugal sobe 48% no terceiro trimestre

© Josep LAGO / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Novembro, 2022 • 16:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de estações de base 5G instaladas em Portugal aumentou 48% no terceiro trimestre, face aos três meses anteriores, para 4317, distribuídas por 271 concelhos, o que representa 88% do total, divulgou esta quarta-feira o regulador Anacom.

No final de setembro, de acordo com informação reportada à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), "o número de estações base instaladas no território nacional com tecnologia 5G ascendia a 4317 estações, distribuídas por 271 concelhos (88% dos concelhos do país) e por 1191 freguesias (39% das freguesias no país)".

Relativamente aos dados do segundo trimestre, a Anacom detalha a evolução registada na cobertura do 5G no país.

Além do crescimento do número de estações de base 5G, "o número de concelhos em que existem estações 5G cresceu 37%", na mesma proporção no que respeita às freguesias.

Nas freguesias de baixa densidade, o aumento das estações 5G foi de 86% e nas freguesias das regiões autónomas o crescimento foi de 264%, no período em análise.

De acordo com a Anacom, "a NOS mantém-se como o operador que, até ao final do terceiro trimestre de 2022, instalou mais estações de base, sendo seguida pela Vodafone e pela Meo [Altice Portugal]".

Contudo, "no que respeita à variação do número de estações instaladas face ao trimestre anterior, esta foi pequena no caso da NOS (apenas 2%) e, no caso da Vodafone e da Meo, situou-se em 200% e 65%, respetivamente".