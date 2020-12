5G. Operadoras regressam ao Parlamento para discutir regras "ilegais" do leilão

Bulgária quer excluir empresas chinesas do 5G © ROBERT GHEMENT/EPA

É o último impulso antes do final do ano. A NOS e a Vodafone estão de regresso ao Parlamento para discutir o leilão do 5G, que acusam de conter regras ilegais e discriminatórias para os operadores já no mercado face aos novos potenciais novos operadores a entrar no mercado.

A NOS será a primeira a ser ouvida no próximo dia 21 na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Miguel Almeida, CEO da operadora, regressa assim ao tema na AR, dossier que já levou a companhia a avançar com várias providências cautelares e ações na Justiça portuguesa e em Bruxelas. O CEO será ouvido pelas 15h15.

A Vodafone e Mário Vaz vão ao Parlamento no dia seguinte. "A Audiência à Vodafone Portugal sobre o "Projeto de Regulamento do Leilão 5G" na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação está agendada para dia 22 de dezembro às 13h", refere fonte oficial. "Esta audiência surge a pedido Vodafone Portugal na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamento CDS-PP para a realização de audições à Anacom e à Autoridade da Concorrência, para esclarecer o Parlamento sobre a última versão do Regulamento do Leilão do 5G", justifica a mesma fonte.

Nesse mesmo dia, os deputados da Comissão de Economia e Inovação irão também receber a associação TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica), através do presidente do seu conselho diretor, Manuel Ramalho Eanes (também administrador da NOS), pelas 10h45, seguida da APDC que se fará representar pelo presidente Rogério Carapuça, pelas 11h30.

Em novembro, terminaram as candidaturas ao leilão 5G, havendo pelo menos quatro concorrentes - NOS, Altice/Meo, Vodafone e Dense Air já confirmaram ter apresentado candidatura - cujo leilão deverá estar concluído em janeiro e as licenças entregues no primeiro trimestre de 2021, de acordo com o cronograma estabelecido pela Anacom.

Apesar do clima de litigância em torno do regulamento, esta semana no Parlamento, João Cadete Matos, presidente da Anacom, considerou haver condições para manter o atual plano. O Governo, através do ministro da tutela, Pedro Nunes Santos, também já referiu na Assembleia da República que o regulamento de trabalho para o 5G era o desenhado pela Anacom e o que Governo estava "solidário" com o documento.

Esta sexta-feira termina na Madeira o processo de migração da TDT, libertando as faixas de 700 MGhz, que irão para o leilão de 5G.