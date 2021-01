5G. Operadores mercado oferecem mais de 181 milhões no primeiro dia

O presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, durante a conferência de imprensa para a apresentação do regulamento do leilão do 5G, em Lisboa, 05 de novembro de 2020. NUNO FOX/LUSA © LUSA

No primeiro dia da licitação principal do leilão do 5G, os operadores no mercado ofereceram um total de 181,287 milhões de euros pelo espetro. Há lotes que não tiveram qualquer oferta e outros em que o preço de reserva não sofreu alteração, tendo a oferta sido feita pelo feito pelo valor mínimo.

"Em 14 de janeiro de 2021 teve início a fase de licitação principal do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz, 900 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. Tiveram lugar 4 rondas", informa a Anacom no site.

Na faixa dos 700 MHZ - a que teve de ser libertada dos canais da Televisão Digital Terrestre - o preço base de licitação, 19,2 milhões de euros, não sofreu qualquer alteração, tendo um dos lotes não recebido uma oferta. Ao todo, as ofertas dos operadores totalizaram 96 milhões.

Os quatro lotes disponíveis na faixa dos 900 MHz não viu as ofertas por lote subir do valor base de reserva, com os operadores a avançar com um total de 24 milhões.

Por um lote nos 2,1 GHz, com um preço base de 2 milhões, os operadores ofereceram 3,491 milhões de euros, e por três lotes de 2,6GHZ, com um preço base de 3 milhões, um total de 10,42 milhões. Nesta faixa um dos lotes não sofreu qualquer variação no preço de reserva.

A leilão estavam ainda 40 lotes na faixa dos 3,6 GHz, com preços base distintos, tendo no seu todo gerado um potencial encaixe de 47,376 milhões. Dois dos lotes não tiveram qualquer tipo de oferta.

Não são conhecidas as empresas que estão a licitar, embora tanto a NOS, como a Meo, a Vodafone e a Dense Air confirmaram ter apresentado a sua candidatura ao leilão.

Na fase de licitação aos novos entrantes - onde estiveram em licitação lotes de espetro na faixa dos 900 MHz e 1800 MHz - o Estado teve um encaixe de 84,3 milhões. A MásMóvil, a dona da Novo, terá ganho o lote dos 1800 MHz. Não é conhecida a operadora vencedora do lote dos 900 MHz.