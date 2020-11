5G. Preço de leilão mantém-se, mas novos operadores deixam de ter descontos e passam a ter obrigações de cobertura

João Cadete Matos, no seu gabinete de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). É também Presidente do Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP) e membro do Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (BEREC). (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Anacom teve em conta o impacto da pandemia, inclui ua estratégia digital do Governo e os mais de 500 contributos da consulta pública mas decidiu manter em 237,96 milhões euros o valor do leilão para o 5G. "Um preço ajustado face à valorização do espectro nacional e dos restantes processos de leilão em outros mercados", defendeu João Cadete Matos, presidente da Anacom, que apresentou esta quinta-feira, em teleconferência com os jornalistas o regulamento final para o leilão do 5G há muito aguardado pelo sector. Os operadores terão regras mais flexíveis - mais tempo para pagar - e os novos entrantes deixam de ter desconto no preço do espectro, passando a ter obrigações de cobertura, mesmo a operar em roaming nacional em cima da rede de outros operadores.

O regulador conta que o regulamento seja publicado hoje em Diário da República, mas mesmo assim, admite Cadete Matos, "há um atraso de 5 dias ao início do leilão", tendo o cronograma resvalado. O início deverá ocorrer ainda em novembro, com o encerramento em janeiro do próximo ano, com as licenças a serem atribuídas aos operadores ainda no primeiro trimestre de 2021.

O dossier hoje conhecido é o mais quente do sector nos últimos anos e um caso de unanimidade entre operadores na rejeição ao documento que esteve em consulta pública - recebeu 504 contributos. Os operadores Criticavam o que consideravam medidas "ilegais", em concreto a reserva de espectro para novos operadores, o desconto de 25% no preço de compra do espectro, sem exigência de contrapartidas, bem com o acesso - através de roaming nacional - à rede dos operadores já no mercado.

A intenção do regulador com estas cláusulas era incentivar a entrada de novos operadores no mercado nacional, mas o argumento não colheu junto dos operadores que acusam o regulamento de leilão de ser discriminatório aos operadores já no mercado, tendo feito em Bruxelas uma queixa considerando que há apoios públicos indevidos a novos entrantes o que motivou a Comissão Europeia a pedir explicações ao Governo português.