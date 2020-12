5G. Regulamento do leilão tem regras inconstitucionais e NOS pede fiscalização do Parlamento

Miguel Almeida, CEO da NOS

O leilão do 5G tem regras inconstitucionais diz a NOS que foi ao Parlamento pedir para que fiscalize de forma abstrata o regulamento, disse Miguel Almeida, CEO da NOS, esta segunda-feira na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, sobre o leilão do 5G, cuja fase de licitação arrancou hoje para os potenciais novos operadores no mercado nacional.

"Uma autoridade administrativa tem de ser politicamente neutra e não pode tomar decisões de política económica", disse Miguel Almeida, atuação que crítica, acusando o regulamento de conter medidas inconstitucionais, com base nos pareceres de vários constitucionalistas: Paulo Otera, Vital Moreira e Jorge Miranda.

"Sob a veste da independência, a Anacom tem revelado um comportamento autocrático sem paralelo na história das autoridades reguladoras europeias. Mas a independência do Regulador não pode significar arbitrariedade", acusa Miguel Almeida. "Não é viver à margem da verdade e dos factos, violentando a realidade; ser independente não é viver à margem do País, das suas opções políticas e económicas; ser independente não é viver à margem da lei nacional ou europeia ou da constituição da república portuguesa", diz o CEO da NOS.

"No nosso sistema político, a Anacom não está sujeita a qualquer mecanismo institucionalizado de "checks and balances" que não seja o controlo a posteriori pelos tribunais ou instâncias da União Europeia. Sabemos todos que o tempo dos tribunais e das demais instâncias de controlo e reparação não se coadunam com a iminente produção de efeitos do regulamento e suas repercussões irreversíveis", diz o CEO da NOS, operadora que já viu uma das suas providências cautelares ao leilão ser bloqueada pela Anacom, que através de uma resolução fundamentada, invocou interesse nacional para a continuação do leilão. A NOS avançou ainda com ações contra o regulamento nos tribunais nacionais, tendo ainda apresentado duas queixas em Bruxelas.

"Assume por isso aqui particular importância a responsabilidade do parlamento, a quem vimos solicitar a promoção da fiscalização abstrata da constitucionalidade das normas do Regulamento", disse aos deputados.

Medidas discriminatórias

"A Anacom preconiza medidas discriminatórias inéditas contra os atuais operadores nacionais, em benefício da promoção da entrada de novos operadores no mercado nacional, criando assim desequilíbrios estruturais no mercado", acusa Miguel Almeida, na sua intervenção no Parlamento.

"Condições tão assimétricas entre concorrentes, para além de absolutamente injustificadas dada a realidade do mercado de comunicações em Portugal, são altamente lesivas da concorrência e, consequentemente, da competitividade e desenvolvimento do mercado. O que, como é evidente, a prazo é altamente prejudicial para consumidores, empresas e para a sociedade em geral", diz.

Para o CEO da NOS, "a total ausência ou definição parca de obrigações de cobertura da população por parte dos novos entrantes, além de profundamente desequilibrada face às obrigações impostas aos atuais operadores, revela que a Anacom, em nome de Portugal, decidiu prescindir do investimento que essas novas operadoras podem trazer ao País e da sua quota parte de responsabilidade na cobertura de zonas territoriais remotas ou excluídas", acusa.

"O regulador está deliberadamente e em nome de interesses económicos que só ele poderá enunciar, a prejudicar o objetivo de levar serviços móveis de última geração a todos os portugueses", diz.

Roaming (da discórdia) nacional

Particularmente grave para a NOS é o tema do roaming nacional, ao qual os atuais operdores no mercado são obrigados a conceder aos novos entrantes, durante 10 anos, podendo a Anacom prorrogar esse prazo. Miguel Almeida não tem dúvidas: trata-se de uma "expropriação injustificada e sem precedentes da propriedade e do investimento realizado pelos atuais operadores", o que provocará "um evidente desincentivo futuro ao investimento e inovação".

undefinedLeilão do 5G levará à substituição dos atuais operadores por empresas de base espanhola, que verão, nas condições deste leilão, uma forma extraordinariamente barata de tornar Portugal na 18ª comunidade autónoma espanhola

"Esta medida não se destina à partilha de investimento, porque não há reciprocidade de acesso entre operadores e os novos operadores nada têm para partilhar", acusa o gestor. Nem se traduz em "qualquer contributo para o aumento de cobertura das redes, nomeadamente em zonas menos densas e insinuar tal é simplesmente desonesto".

Mais, defende, irá funcionar como alerta "para todos os potenciais investidores neste país, que assim saberão que este não é um estado de direito".

"As regras preconizadas pela Anacom não vão aumentar o investimento no país ou promover o bem estar dos consumidores. Vão apenas favorecer uma de duas situações: ou a entrada no mercado nacional de fundos especuladores, que tão rapidamente quanto consigam valorizar o seu ativo se desvanecerão, ou a substituição dos atuais operadores por empresas de base espanhola, que verão, nas condições deste leilão, uma forma extraordinariamente barata de tornar Portugal na 18ª comunidade autónoma espanhola, com gritante prejuízo para Portugal e para os portugueses", argumenta.

O regulamento do leilão de 5G em Portugal é uma "situação única" a nível europeu, disse o gestor, em reposta aos deputados. Única na medida em que há uma atribuição de espetro a novos entrantes, com poucas ou quase nenhumas obrigações de cobertura; e que exige medidas "seletivas" e "onerosas" ao nível de investimento e cobertura para os atuais operadores", como é o caso do roaming.

"Não existe nada semelhante na Europa", garante, referindo que os exemplos existentes, Itália e França, por exemplo, são contidos no tempo e na cobertura geográfica.

O resultado vai ser um menor investimento no sector - só a NOS investiu mais de 2,2 mil milhões de euros nos últimos seis anos o que corresponde a 26% das suas receitas, número que compara com 17% de média nos operadores europeus - "já que ninguém vai investir para beneficiar outros" e os novos entrantes vão usar a rede já construída hoje e não investir.

Esta "expropriação é fortemente desincentivadora do investimento", reforça.

Nem as condições favoráveis deverão resultar na entrada de novos operadores. "No contexto europeu do leilão do 5G praticamente não aconteceu em nenhum país", nem do da República Checa, o mais próximo do português, "não levou à entrada de nenhum novo operador".

Daqui a três ou quatro anos, vamos ver se "vai haver quatro ou cinco operadores".Face ao contexto europeu - Portugal é um dos 10 paíes dos 27 onde o leilão ainda não conclui - "estamos ligeiramente atrasados, mas não é fatal", mas o gestor defende que o argumento de que não se pode parar para não atrasar o processo é falacioso. "Mais grave será o atraso de mais de 20 anos, para não dizer irreparável, até à próxima viragem tecnológica" que o atual regulamento de leilão irá provocar, defende.

(última atualização às 16h48)