5G. Segunda ronda de leilão para novos entrantes dá encaixe de mais de 61,2 milhões

O presidente da ANACOM, João Cadete de Matos, durante a conferência de imprensa para a apresentação do regulamento do leilão do 5G, em Lisboa, 05 de novembro de 2020. NUNO FOX/LUSA © LUSA

.O Estado obteve um encaixe de mais de 61,2 milhões de euros na segunda ronda de licitação para o leilão do 5G. A fase de licitações do espetro para a quinta geração móvel arrancou esta terça-feira para novos entrantes. Na primeira ronda o Estado encaixou cerca de 49 milhões

No segundo dia de licitações teve lugar seis rondas de licitação para os novos operadores, para para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz (um lote) e 1800 MHz (3 lotes) - cada lote com 2 x 5 MHz - com um preço base de 30 milhões e 4 milhões de euros, respetivamente.

Findo as seis rondas, o preço base para a faixa dos 900 MHz gerou um encaixe de 30 milhões, com o preço por lote na faixa dos 1800 MHz a atingir um valor de 10,403 milhões, elevando para 31,209 milhões o valor de encaixe com a licitação deste espetro. Ao todo, com esta ronda de licitação o Estado registou um encaixe de 61,209 milhões. Valor a que se soma os 49,329 milhões obtidos na primeira ronda de licitação, ou seja, um total de 110,538 milhões nas duas rondas.

Nesta fase não são conhecidos os candidatos, nem quem são os novos operadores que pretendem entrar no mercado nacional. Mas a participação nas licitações indicia que há novos entrantes.

A reserva de espetro para novos entrantes, bem como as diferentes exigências ao nível de contrapartidas de cobertura face aos operadores existentes, tem gerado uma forte litigância em torno do regulamento do 5G.

NOS, Meo/Altice e Vodafone avançaram com providências cautelares e ações nos tribunais nacionais e com queixas em Bruxelas, João Cadete Matos, presidente da Anacom considera que há condições para que o leilão fique concluído em janeiro, com a entrega das licenças no primeiro trimestre.

O Governo espera obter um encaixe mínimo de 239 milhões com o leilão das faixas em leilão do 5G.