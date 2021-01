5G. Sexto dia de licitação dá encaixe de mais de 80 milhões de euros

O sexto dia de licitação para novos entrantes no leilão do 5G gerou um encaixe de mais de 80 milhões, informou a Anacom. No quinta dia, os mesmos lotes tinham sido licitados por mais de 77 milhões.

"Terminou a 7 de janeiro de 2021 o sexto dia de rondas da fase de licitação para novos entrantes do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz. Tiveram lugar 6 rondas", informa a Anacom no site do regulador.

Na faixa dos 900 MHz estava apenas um único lote em licitação, com um preço de reserva de 30 milhões, não tendo havido alterações face ao dia anterior.

No caso da faixa dos 1800 MHz estavam em licitação três lotes, com um preço de reserva de 4 milhões, tendo atingido, após as seis rondas, cada lote um preço de 16,727 milhões, elevando para 50,181 milhões o valor oferecido por este espectro.

As empresas entrantes que estão a licitar não são conhecidas. O mercado aguarda o arranque das licitações para os operadores já no mercado.