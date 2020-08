66% dos gestores afirma acreditar na recuperação económica da Europa

Dois terços dos gestores empresariais afirmam sentir-se otimistas em relação à recuperação económica do mercado europeu após a crise causada pela pandemia de covid-19. A conclusão é de um estudo realizado pela consultora Accenture, intitulado “Bold Moves in Tough Times“.

O estudo mostra que aproximadamente três em cada dez entrevistados afirmam esperar que a recuperação da Europa seja rápida e em formato de V, após uma forte quebra. Já 37% dos inquiridos traça um cenário de recuperação mais lentas porém constante, ao longo dos próximos doze meses.

Segundo a pesquisa, o setor da Saúde é aquele que demonstra maior otimismo: 34% dos gestores espera um aumento da procura no mercado europeu devido à pandemia. O setor das comunicações, media e entretenimento também prevê uma recuperação rápida, tal como o setor dos seguros. Estas áreas de atividade compõem a face mais otimista deste estudo.

Por outro lado, alguns setores mais afetados pela pandemia mostram-se pouco otimistas na recuperação, como é o caso do setor automóvel e da aviação ou do turismo e transportes.

O relatório da Accenture realça ainda a partilha de expectativas sobre uma recuperação mais veloz nas economias alemã, nórdica e britânica, seguidas por França, Espanha e Itália. Os líderes empresariais europeus estão ainda otimistas em relação à competitividade da Europa após esta pandemia: quatro em cada dez entrevistados (39%) acreditam que as empresas europeias serão mais competitivas em relação aos seus pares nos EUA do que eram antes da crise. Quando comparadas às empresas chinesas, 43% dos inquiridos referiu acreditar na maior competitividade das empresas europeias.

“A confiança é crítica no ambiente económico atual, que ainda se mostra volátil e incerto”, afirma Jean-Marc Ollagnier, CEO da Accenture na Europa. Para este responsável, o otimismo em relação à recuperação económica e à competitividade da Europa “oferece às empresas europeias uma oportunidade única de reforçar sua liderança e de diminuir a distância em relação aos seus concorrentes americanos e asiáticos.”

“No entanto, esta meta dependerá das ações inovadoras que surgirem como reflexo desse otimismo. O maior risco é de que os líderes empresariais europeus confiem demasiado no apoio do governo, permaneçam na defensiva e não invistam na inovação, que muda paradigmas – porque a concorrência global não vai esperar.”

Ainda assim, o estudo sublinha o risco de os executivos europeus poderem ser excessivamente cautelosos na preparação, especialmente em comparação com os pares das regiões da América do Norte e Ásia-Pacífico. Na Europa poderá haver um “investimento insuficiente no futuro dos negócios”, já que apenas uma em cada sete empresas apresenta investimentos em iniciativas para agilizar a recuperação. Estes valores são consideravelmente mais baixos em comparação com outras regiões: uma em cada quatro na Ásia-Pacífico e uma em três empresas na América do Norte.

“Os líderes empresariais da Europa devem começar já hoje a reinventar-se para a sobrevivência num mundo pós-Covid-19″, refere o CEO da Accenture na Europa. “Este é o momento para pensar e agir de forma diferente e assumir riscos equilibrados que permitam a criação de resiliência a longo prazo. É urgente que se renovem modelos de crescimento capazes de se adaptar ao que chamamos de ‘novo normal'”, afirma o responsável.

O estudo tem por base uma pesquisa feita “com quase 500 executivos de nível C na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico, provenientes de 15 setores”.