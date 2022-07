7 dicas para desenvolver as soft skills no verão

As soft skills são atualmente muito valorizadas pelas empresas © Unsplash

O verão pode ser a altura ideal para desenvolver e potenciar as soft skills (competências humanas, em tradução livre) para a carreira profissional e também vida pessoal. Liderança, flexibilidade, comunicação e trabalho em equipa são algumas das competências que podem ser aprendidas ou desenvolvidas a qualquer momento.

Sendo as soft skills, atualmente muito valorizadas pelos patrões, a empresa de recrutamento, seleção e formação Fator H sugere sete estratégias para ajudar a tirar o melhor partido desta época, investindo mais nestas competências que irão potenciar um melhor desempenho profissional.

1- Desenvolver o autoconhecimento

Reconhecer os pontos fortes e fracos é um trabalho de reflexão interior que potencia o sucesso no trabalho, na carreira e também na vida pessoal.

2- Paciência e disciplina

Mesmo no verão, altura do ano mais propícia a excessos e a desleixos, deve praticar-se estas duas competências. O cultivo das soft skills passa por aprender e treinar e ter paciência e disciplina.

3- Criar o hábito de leitura

Obter conhecimentos sobre novos temas e procurar uma formação permanente obrigam a pensar "fora da caixa". O verão pode ser o momento ideal para reativar os hábitos de leitura e delinear uma estratégia de estudo ao longo do ano que se aproxima.

4- Ponderar expectativas na função

Devemos aproveitar o tempo livre que temos nesta época para pesar as expectativas sobre o futuro. Do autoconhecimento vem o realismo que vai "temperar" as perspetivas idílicas e diminuir falsas esperanças.

5- Saber ouvir

Ouvir colegas, família e amigos, durante o verão, pode ajudar a identificar algumas competências em falta. É mais uma oportunidade para transformar pontos fracos em mais-valias pessoais.

6- Desenvolver as relações humanas

No verão, é possível aproveitar para melhorar as competências sociais e relacionais. Fomentar um ambiente saudável nas relações ajuda a aumentar a proximidade com o outro.

7- Arriscar seguir por novos caminhos

Alterar a rotina e arriscar obrigam a uma mudança de atitude que pode levar ao desenvolvimento de novas competências como a comunicação ou a capacidade de resolução de problemas. Em novas situações, as pessoas são postas à prova e podem descobrir outras capacidades.