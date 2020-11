70 autocarros turísticos reforçam transportes em Lisboa a partir de amanhã

Fila para o autocarro em Sete Rios. © André Luís Alves / Global Imagens

A partir de amanhã, 25 de novembro, há 70 autocarros turísticos que vão reforçar os transportes públicos na Grande Lisboa. Parados há mais de oito meses devido à pandemia, estes veículos vão complementar a operação da CP, Fertagus, Metropolitano de Lisboa e Metro Transportes do Sul (MTS) até ao final de fevereiro. A medida custa 750 mil euros e é financiada pelo Fundo Ambiental.

Ao aumentar a oferta, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) quer evitar a concentração de passageiros nas horas de ponta e garantir o cumprimento do limite de passageiros a dois terços da lotação. Mas quem precisar de usar estes autocarros terá de contar com um tempo de viagem superior ao praticado nas opções ferroviárias, por causa das condições de tráfego.

O reforço de serviço irá ocorrer todos os dias, com exceção de 30 de novembro, 1, 7, 8 e 25 de dezembro, 1 de janeiro e 16 de fevereiro.

À entrada dos autocarros, os utentes terão apenas de exibir o passe de transportes Navegante. Apesar de não haver sistema de bilhética dentro dos veículos, CP, Fertagus e MTS vão fiscalizar se os passageiros têm os passes em ordem, informa fonte oficial da AML ao Dinheiro Vivo.

Para a CP e Metro de Lisboa vão existir 36 autocarros. Haverá viagens diretas entre as 7h00 e as 8h25 entre a estação de comboio de Amadora e do metro da Pontinha e entre a estação de comboio do Cacém e do metro da Pontinha.

Para a MTS, serão disponibilizados 22 autocarros, nos horários entre as 7h20 e as 8h10 e entre as 16h30 e as 18h10, com partida a cada 10 minutos. De manhã, os percursos serão Pragal-Universidade Nova e Laranjeiro-Cacilhas; à tarde, a circulação será feita no sentido inverso.

Haverá ainda 13 autocarros para ajudar a Fertagus. No percurso Pragal-Sete Rios, entre as 6h20 e as 8h20 e entre as 17h20 e as 18h10 (sentido inverso); na deslocação Setúbal-Sete Rios entre as 17h15 e as 17h30, segundo a informação disponibilizada pela Fertagus.

Na AML, existe um máximo de 300 autocarros de aluguer que poderão ser utilizados para reforçar os transportes públicos, indicou a associação de transportadoras ANTROP no dia 4 de novembro.

Reforço no Grande Porto

A STCP, desde segunda, conta com mais autocarros próprios fora do Porto. Para poder ter frota disponível, a transportadora decidiu ainda contratar a operadores privados quatro linhas. Esta situação irá durar três meses

Foram reforçadas seis linhas, nas horas de ponta da manhã e da tarde, que servem os concelhos de Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo. foram contempladas as linhas 501, 600, 703, 800, 801 e 907.

Os privados (Maia Transportes, Espírito Santo e VALPI) estão a operar as linhas 705, 706, 707 e ZF.