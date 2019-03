70% das empresas de audiovisual espera aumentar negócio internacional

Grande parte das empresas de audiovisual em Portugal (70%) espera aumentar o volume de negócios internacional nos próximos 12 meses, de acordo com o Anuário do Sector de Produção Audiovisual realizado pela EY, em parceria com a APIT (Associação de Produtores Independentes de Televisão).

No curto prazo, 20% das empresas espera que o aumento do consumo em multiplataforma tenha impacto positivo na sua atividade e 56% considera que a inovação de produto ou formato, e as parcerias, são cruciais na sua estratégia.

Os produtores, de acordo com o estudo, perspetivam de forma otimista 2019. “A procura nos mercados internacionais sentida pelas empresas tenderá a produzir efeitos de forma mais evidente este ano, suportando o alargamento da carteira de clientes. Em termos financeiros, as empresas esperam que os encargos subam ligeiramente, apesar de preverem que o nível de endividamento venha a permanecer praticamente inalterado. A expectativa é positiva em relação aos resultados gerados pela atividade para os próximos 12 meses”, refere nota de imprensa.

O sector é marcado pelo aumento de consumo de conteúdos audiovisuais na Internet, por via das redes sociais, que tem levado “à entrada de empresas tecnológicas na transmissão de conteúdos, estando a verificar-se um número significativo de aquisições de conteúdos premium por parte de grandes empresas tecnológicas como a Amazon, Netflix, entre outras – com destaque para os conteúdos desportivos”.

Nos Estados Unidos, destaca o estudo, a redução de assinantes está a tornar-se uma realidade e “será uma tendência futura na Europa e, em especial, em Portugal, com a entrada de novos serviços de VoD (por exemplo, YouTube TV) e com as gerações mais novas a deslocarem o seu consumo de conteúdos audiovisuais da televisão linear para outras plataformas”.

Outra das tendências que está a marcar o sector é o consumo em várias plataformas e fora da plataforma, passando os operadores a disponibilizar conteúdos offline, algo possível pelo aumento da capacidade de armazenamento dos dispositivos eletrónicos.

O consumo de video on demand também está a ganhar força, podendo contribuir para o crescimento do sector dos conteúdos audiovisuais, com a produção de conteúdos originais, “com players com maior penetração no mercado como a Netflix, que se encontram a apostar cada vez mais na produção de conteúdos originais e exclusivos”.

“Verifica-se ainda uma aposta em produções locais, para fazer frente a questões regulamentares e especificidades do consumidor”, refere.

Com as operadoras de televisão a depararem-se com várias plataformas OTT, como Netflix, Amazon ou HBO ou até no futebol a Eleven Sports, “começou a verificar-se uma tendência de concentração vertical de produtores e distribuidores de conteúdos com o intuito de apresentar ofertas mais competitivas”.

“A televisão já não possui a fatia mais importante das receitas publicitárias, tendo sido ultrapassada pelo digital, apesar de em Portugal, esse cenário ainda não se verificar”, refere. “Todos os intervenientes na cadeia de valor têm o desafio de criar novas fontes de valor para o consumidor, muitas delas relacionadas com os conteúdos produzidos, como é o caso do merchandising e de conteúdos complementares para redes sociais”, aponta.

O product placement, a criação de conteúdos em redes sociais e a comercialização de merchandising estão a ser as ferramentas mais utilizadas para aumentar a rentabilidade dos projetos audiovisuais, enumera o estudo.