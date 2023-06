790 empresas portuguesas conquistam estatuto de inovação da Cotec

Jorge Portugal diretor-geral da COTEC Portugal © Artur Machado / Global Imagens

A Cotec Portugal, associação empresarial para a inovação, acaba de distinguir 790 empresas nacionais com o Estatuto Inovadora Cotec, mais 21% em relação a 2022. Contando com os resultados desta terceira edição, os melhores de sempre desde que a iniciativa foi lançada, já foram reconhecidas mais de mil empresas pelo seu desempenho na área da inovação.

A associação registou um recorde no número de candidaturas. Das 1184 empresas candidatas a este estatuto, foram consideradas elegíveis 1121 e atribuídos 790 distinções, o que equivale a uma taxa de sucesso de 67%.

Lançado em 2021, o Estatuto Inovadora Cotec é considerado um selo de reputação e prestígio que visa a distinção e reconhecimento público das empresas que, pela qualidade da sua liderança, gestão e desempenho, constituem um exemplo para o país.

Para Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec, há ainda um caminho a fazer na economia da inovação, mas das quatro mil empresas nacionais que investem em inovação, "mais de 25% já conseguiram alcançar este estatuto".

Norte na liderança

Provenientes de vários setores de atividade, 59% das empresas distinguidas como inovadoras pertencem à indústria transformadora. Destaca-se ainda o setor da informação e comunicação (16%), da consultoria (8%) e do comércio (8%).

Adicionalmente, as empresas inovadoras são maioritariamente Pequenas e Médias Empresas (PME) - cerca de 93% do total -, e localizam-se primordialmente nos distritos do Porto (176), Lisboa (143), Aveiro (140) e Braga (114), concentrando, em conjunto, 73% das empresas com certificado de inovação.

As 790 empresas inovadoras empregam um total de 96 126 trabalhadores e obtiveram um volume de negócios de 14,4 mil milhões de euros em 2021. No total, são responsáveis por exportações no valor de 7,3 mil milhões de euros, investiram 479 milhões de euros em atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), e 64% detêm direitos de propriedade industrial.

O estatuto foi atribuído a diversas empresas com experiência, sendo que mais de metade das inovadoras tem entre 11 e 30 anos de existência.

O Estatuto Inovadora Cotec tem um período de validade de um ano, a contar da data de emissão do certificado, devendo ser renovado anualmente. Mediante a verificação de critérios rigorosos, é atribuído a empresas que possuem um elevado nível de solidez financeira e investem em I&D.

Esta iniciativa da Cotec conta com os parceiros financeiros Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Millennium BCP, Novo Banco, Santander Totta, Crédito Agrícola e Bankinter. Tem ainda a Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e o Banco Português de Fomento como parceiros de informação.