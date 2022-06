90% das embalagens da Auchan já são mais sustentáveis

Auchan continua a introduzir opções mais sustentáveis nas suas lojas © Ricardo Ramos / Global Imagens

Depois de ter desenvolvido em 2021 dez projetos para embalagens ecológicas, a cadeia de supermercados Auchan anuncia agora ter conseguido, no ano passado, colocar no mercado 90% de embalagens reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis em produtos de marca própria.

Esta meta foi alcançada no decorrer da luta da marca contra os plásticos e poluição. Até 2025, o objetivo é conseguir alcançar 100% de utilização deste género de embalagens e "eliminar por completo os plásticos nas secções de frutas, legumes e frescos, sempre que seja viável", reforça a Auchan em comunicado.

"As alterações que as novas embalagens registaram prenderam-se com a melhoria da reciclagem e a substituição das matérias-primas virgens por outras procedentes da reciclagem, utilizando materiais de papel e cartão certificadas, provenientes de florestas sustentáveis", explica a empresa.

Atualmente, os clientes podem também levar a sua própria embalagem de take-away, o que evita um maior consumo destes recipientes.

A Auchan adianta que está a levar a cabo variadas ações que visam reduzir a utilização do plástico. Neste sentido disponibiliza sacos reutilizáveis para transportar frutas e verduras, colocou um ponto final na venda de produtos descartáveis de plástico (pratos, copos, talheres e palhinhas), substituindo-os por outros biodegradáveis, que possam ser reutilizados. Também todos os cotonetes de marca própria passaram a ter hastes de papel e registou-se a introdução de fraldas reutilizáveis.

A empresa tem ainda o seu programa "Mãos à Obra", que junta colaboradores de norte a sul do país no Dia Mundial do Ambiente, com limpezas de matas e praias, manutenção e plantação em espaços verdes, entre outros