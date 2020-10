"90% do volume de negócios da Fileira Casa é fechado por via digital"

Gualter Morgado - Diretor Executivo da APIMA

Com a feiras internacionais adiadas, a fileira casa nacional não colocou trancas às portas: vão reforçar até 5 milhões de euros o investimento na promoção da fileira no mercado externo. Depois de uma queda abrupta em abril e maio nas exportações, o setor, que o ano passado, gerou 2,6 mil milhões de euros de receitas com as exportações, tem vindo a recuperar. "No total anual, estamos 20% abaixo do ano anterior. Esperamos fechar o ano com perdas inferior a 10%, mas tudo dependerá dos resultados do último trimestre", adianta Gualter Morgado, diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA).

O setor é composto por mais de 7500 empresas, que empregam mais de 61 mil colaboradores e exportam para cerca de 187 países, representa 4,3% das exportações. Gera uma riqueza de 3,341 mil milhões de euros.

A APIMA anunciou em junho a intenção de investir dois milhões na promoção digital da fileira casa no mercado externo. O que já foi feito até ao momento e que resultados obtiveram?

Não conseguimos ainda apurar os resultados do investimento total que foi realizado, uma vez que está ainda em curso e se multiplica semanalmente. Há um grande número de empresas em processo de investimento, que estão a preparar os seus produtos, a recolher fotografias de alta qualidade, etc. - há várias etapas essenciais para uma promoção digital eficaz. O que podemos afirmar, com segurança, é que mais de uma centena de empresas, apenas no âmbito do Projeto Conjunto de Internacionalização, já canalizaram investimentos para o digital, apostando na sua promoção através de plataformas digitais internacionais como a MOM (pertencente à Maison & Objet), a BIMobject e a Archiproducts, ou na criação de Showrooms Virtuais, Virtual Tours, Imagens 360º, a que se soma o investimento em Social Media e Marketing Digital - temos um grande número de empresas a investir avultadas quantias em Social Ads. Acreditamos que esta redefinição de estratégia criará novas perspetivas para o setor, por forma que prossiga a sua projeção além-fronteiras.

Esse montante de investimento estava alocado à participação em feiras, entretanto, canceladas por causa da pandemia. Dado que a crise sanitária se mantém, pensam reforçar esse montante?

Sim, este montante poderá ser sucessivamente atualizado de acordo com as necessidades das empresas face ao cancelamento de certames. A Maison & Objet, uma das feiras internacionais mais importantes para a Fileira Casa, acaba de anunciar o adiamento para março da edição de janeiro de 2021. Prolongando-se o impedimento de encontro físico, o montante destinado a estes certames continuará a ser canalizado para as plataformas digitais, podendo atingir os 5 milhões de euros. Paralelamente, estamos a realizar encontros de negócio por via digital, potenciando o matchmaking internacional. Em simultâneo, a APIMA irá contratar empresas de consultoria para determinados mercados-alvo, por forma que identifiquem os importadores-alvo com os quais será estratégico promover encontros diretos com os produtores portugueses, potenciando, assim, novas abordagens com targets diferentes dos tradicionais.

As empresas da fileira casa estavam preparadas para essa mudança de abordagem, para esse salto digital? Para potenciar a sua presença nos canais internacionais as empresas expositoras teriam de possuir conteúdos de imagem e de vídeo de alta resolução que valorizasse os seus produtos...

Havia empresas que estavam numa fase adiantada neste processo de transição para o digital, apostando já em novas ferramentas de comunicação. A Fileira Casa Portuguesa conta com algumas das mais inovadores e reconhecidas empresas mundiais da área, com showrooms nos locais mais restritos do Mundo, como o Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos, ou o Chelsea Harbour e o Harrods, em Londres. Claro que a adaptação à nova realidade foi mais célere para estas. No entanto, ressalva-se a rapidez com que as empresas se reajustaram. Foram dezenas as organizações que rapidamente contrataram serviços profissionais de marketing e de comunicação, apostaram em fotografias de alta qualidade, produção de vídeos, posicionaram-se nas redes sociais e nas plataformas digitais - há um movimento coletivo de grande dinamismo no seio destes setores. A APIMA tem apoiado a este nível, quer a nível de formação, quer através da realização de webinars, para discutir estratégias comerciais, a importância e as oportunidades do digital, a gestão de recursos humanos, entre muitas outras abordagens.

Que recetividade têm tido dos associados?

A recetividade tem sido bastante positiva. Apesar de não estarmos a realizar as tradicionais Feiras, o contacto que mantemos com os Associados foi até incrementado pelo atual cenário. Através de videoconferência, já apoiamos mais de uma centena de empresas no processo de investimento em plataformas digitais, bem como, numa fase inicial da pandemia, no acesso às medidas de apoio, lay-off, etc.

A Feira era/é o modelo mais tradicional de internacionalização, de fechar negócios. A "venda online" está a obter os resultados pretendidos? Os clientes internacionais estão a reagir?

Está a haver uma reação forte por parte dos clientes, o que demonstra que o negócio está a fluir. O modelo de vendas online permite, na verdade, fazer um acompanhamento do cliente mais cíclico, apoiando também na criação de novos touchpoints e ferramentas de comunicação. Vivíamos muito num modelo de visita ao cliente, trabalhar a relação e depois esta tendia a esmorecer até à feira seguinte. O cenário atual obriga a multiplicar estes touchpoints e facilita este acompanhamento - podemos dizer que há uma profissionalizaram do Customer Relationship Management (CRM) na Fileira Casa.

Que estratégias estão a revelar-se mais eficazes? Há algum "case study" que sirva de guia para a fileira?

Depende do segmento de atuação da empresa. No entanto, os Virtual Showrooms, os Social Ads, BIMobject e Virtual Tours estão a revelar-se ferramentas muito eficazes para a promoção das empresas, além de potenciarem novos contactos e abordagens. Destaco também as parcerias que algumas empresas têm vindo a realizar com influencers digitais, e que lhes têm trazido resultados muito interessantes.

Quais os mercados mais recetivos a esta nova abordagem? Que novos mercados foram abertos nesta nova abordagem digital?

Neste momento, os mercados estão todos recetivos a este tipo de abordagem porque não têm alternativa, foram todos afetados pela pandemia. Não obstante, as novas tecnologias estão-nos a permitir atingir mais mercados, que fogem ao espetro dos tradicionais, e que nem sempre eram possíveis através da participação em Feiras. Continua a haver restrições ao nível da circulação das mercadorias, pelo que o mercado europeu reforçou a importância para as empresas nacionais. Destaco, contudo, que os EUA e Médio Oriente, por sua vez, têm revelado uma procura muito interessante, que não esmoreceu com a pandemia, e são mercados que encaramos como uma grande oportunidade.

Que volume de negócios já foi fechado por esta via?

Falamos de um cluster altamente exportador, que neste momento não tem a possibilidade de viajar para fechar negócios ou visitar clientes. Neste momento, os dados de que dispomos permitem estimar que 90% do volume de negócios da Fileira Casa é fechado por esta via.

Em 2018, a fileira casa exportou cerca de 2,5 mil milhões de euros em exportações, o que representa 4,3% do total nacional. Que resultados foram obtidos em 2019 e como esperam fechar 2020?

Em 2019, o valor das exportações foi de 2,6 milhões de euros. No que toca a 2020, ainda não conseguimos ter uma estimativa, face às grandes incertezas e à dependência da evolução da situação sanitária. Será difícil recuperar as perdas ocorridas nos meses de abril e maio. Falamos de meses onde a queda foi de 75% e de 52% face ao período homólogo de 2019, respetivamente. Contudo, a partir de junho a tendência tem sido de recuperação. Neste mês, a queda foi de apenas 7%, em julho registamos um ligeiro crescimento, de 1%, e em agosto a subida foi já de 9%, face a 2019. No total anual, estamos 20% abaixo do ano anterior, neste momento. Esperamos fechar o ano com perdas inferior a 10%, mas tudo dependerá dos resultados do último trimestre.

Quais os mercados com maior peso? Como se tem comportado a procura?

França (30%) e Espanha (28%) mantêm-se como os mercados mais relevantes para o total de exportações da Fileira. A queda das vendas para o mercado francês explica, aliás, boa parte dos resultados registados - são menos 28,47% em relação aos primeiros 8 meses do ano de 2019. Para Espanha a queda foi menos significativa, cifrando-se nos 9%. Seguem-se, por ordem de relevância, a Alemanha, o Reino Unido e os E.U.A. Para o mercado americano registamos uma queda de 12%, bem abaixo da média total.

Que mercado - novo ou mais tradicional - tem revelado maior dinamismo?

Os mercados tradicionais estão a fluir, a maior ou menor velocidade. Temos encontrado particular dificuldade no mercado inglês, por um conjunto de razões que não se circunscrevem à atual pandemia. Este mercado é muito relevante, porque concentra uma enorme área de influência - é aqui que se localizam alguns dos principais gabinetes de arquitetura do Mundo, que realizam projetos para empresas e clientes de todo o Mundo. É fundamental que as empresas encontrem formas de atingir e conquistar diretamente estas empresas e grandes compradores, ultrapassando estes intermediários.

E a nível de produção? A pandemia impôs limitações de funcionamento na indústria - número de pessoas por turno, por exemplo - que impacto isso teve na capacidade de produção?

Efetivamente, esta nova realidade tem colocado muitas restrições à indústria. Foi necessário segmentar secções para garantir as normas sanitárias, procurando mitigar eventuais surtos. Esta Fileira conta com muitas microempresas, que não dispõe de instalações que permitam assegurar os planos de contingência e assegurar a normal laboração. Paralelamente, fruto do elevado número de casos na região onde se concentra o grosso da atividade do setor do mobiliário - Paredes, Paços de Ferreira - várias empresas tiveram, temporariamente, de interromper a laboração. No entanto, através do espírito de colaboração das equipas, do compromisso que sentimos no seio destas indústrias, acreditamos a esmagadora maioria irá ultrapassar as dificuldades.