Betano. Aposta em Portugal é para crescer

Portugal é um mercado com muito potencial para a Betano, admite Ricardo Branquinho da Fonseca, diretor-geral da casa de apostas online. A operar desde maio no mercado português, o responsável destaca que se registam 100 mil novos apostadores a cada trimestre. A forte ligação dos portugueses com o mundo das apostas, especialmente desportivas, é um dos aspetos que solidificam esta relação que, diz, poderá crescer para outros segmentos.

A presença em Portugal, o investimento em tecnologia e proximidade, e o desejo de ver o regulador a avançar com legislação para Live Casino foram alguns tópicos mencionados pelo responsável ao Dinheiro Vivo, durante a iGB Affiliate, maior feira do setor, que este ano juntou em Lisboa dezenas de operadores online.