A Deco analisou a oferta de dados e canais das operadoras. Soube-lhe a pouco

A Deco Proteste analisou a oferta de assinaturas de canais desportivos e de dados de internet móvel e não ficou convencida. Oferta de assinaturas de plataformas de streaming ou oferta de velocidade ou capacidade de internet em casa seriam melhores opções, defende a associação de defesa do consumidor, numa altura em que um número cada vez maior de portugueses está confinado em casa.

“Para ajudar os consumidores neste período de isolamento, faria mais sentido a oferta de filmes no videoclube, como alguns operadores fizeram na época natalícia, ou a oferta de uma mensalidade dos canais de filmes e séries, canais de infantis, ou até a oferta de uma mensalidade da Netflix, HBO, NOS Play, MEO Filmes e Series ou Amazon Prime Vídeo”, diz a Deco. “O reforço da velocidade ou do alcance da internet em casa seria outra opção interessante ou outros serviços mais orientados para quem tem de estar confinado ao lar, muitas vezes com crianças.”

“Se não tem wi-fi em casa e quiser aproveitar a oferta dos 10 GB de dados móveis, pode ativá-los na app de cliente de cada operador”, refere a associação. Que não aconselha a adesão aos canais desportivos SportTV, BenficaTV e Eleven Sports só para aproveitar a suspensão da mensalidade. “Esta medida é sobretudo benéfica para quem já é cliente, dado que não tem de pagar por um serviço sem os conteúdos habituais.”

A partir de hoje (17 de março) e até ao final do mês, os operadores Nos, Meo e Vodafone estão a dar aos clientes a possibilidade de subscrever, através da app de cliente ou do site uma oferta de 10 GB de dados, válida por 30 dias partir da data de subscrição.

Se quiser aderir a esta oferta a Deco deixa um conselho. “Se nos próximos dias vai estar em casa e tem wi-fi, é provável que não tenha muita necessidade de mais dados móveis no smartphone. Por esta razão, pondere ativar a oferta no final do prazo, para que lhe seja útil durante o mês de abril, caso a mobilidade comece a ter menos restrições”, diz a associação. “Já se não tem wi-fi em casa, ou outra situação que lhe cause restrições no acesso à internet, este oferta é interessante.”

Findo o período de 30 dias a oferta caduca. “O apoio ao cliente da NOS e da Vodafone informou-nos de que a oferta termina automaticamente no fim do período referido e que serão retirados os dados que não forem usados. O pacote extra de dados não se manterá ativo e não haverá cobrança de mensalidade, após o período da oferta”, informa a Deco. Caso seja cobrado algum valor por esses gigas de oferta faça uma reclamação, aconselha.

Durante o período de suspensão da maioria das competições desportivas, os três operadores vão oferecer aos futuros e atuais clientes, a mensalidade dos canais SportTV, BenficaTV e Eleven Sports. “Estes canais não ficam em sinal aberto: trata-se apenas de uma suspensão do pagamento da mensalidade”, destaca a Deco.

“O comunicado emitido refere apenas que foi decidido não cobrar a mensalidade neste período de suspensão. Não é dito durante quanto tempo, nem o que acontece depois”, alerta a associação. Mas as operadoras esclarecem que o “período mínimo de subscrição destes canais é de 30 dias e tal não mudou”.

“Da NOS, informaram ainda que ‘após o período de suspensão da faturação, deixará de ser aplicado o desconto no ciclo de faturação seguinte. A fatura passará a apresentar o valor a cobrar anterior à suspensão.’ Tal significa que a oferta não é mais do que a ausência de pagamento durante um período de duração desconhecido. Assim que esse período terminar, o serviço continuará ativo e será cobrado junto com a mensalidade. O consumidor terá de cancelá-lo e, mesmo assim, pode ter de pagar os dias que decorrerem entre o momento em que termina a suspensão (que não se sabe quando é) e o momento em que acaba o ciclo de 30 dias de ativação do canal”, refere a Deco.

“Como todos os dias estão a ser cancelados jogos e outras competições, verifique a que conteúdos terá acesso e se compensam a adesão.”