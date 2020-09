A Fórmula 1 está de volta a Portugal e a Heineken lembra ‘se conduzir, não beba’

Nova campanha está já disponível em televisão, ‘outdoors’ e canais digitais da marca. E há prémios exclusivos, incluindo a oportunidade de assistir ao vivo à prova em Portimão

A Fórmula 1 regressa a Portugal 24 anos depois, para o Grande Prémio de Portugal 2020, a decorrer em Portimão, de 23 a 25 de outubro, e a Heineken, que é a patrocinadora global da modalidade, tem já em marcha uma nova campanha de promoção do consumo responsável de bebidas alcoólicas. E convidou dois campeões do mundo de Fórmula 1, Nico e Keke Rosberg, para ajudar a passar a mensagem.

Niko e Keke Rosberg são pai e filho e, no filme, competem entre si para decidir quem leva o carro. O objetivo é deixar claro que “o melhor condutor é aquele que opta por um comportamento responsável bebendo uma cerveja sem álcool Heineken”, destaca a marca, em comunicado.

Este é mais um capítulo da campanha ‘When you Drive, Never Drink‘, que resulta da parceria global da marca de cerveja com a Fórmula 1, iniciada em 2016, e que constitui uma “plataforma excecional” para “reforçar o compromisso” da marca na promoção e difusão de mensagens responsáveis sobre o consumo de bebidas alcoólicas aliado à condução. Como prova deste compromisso está o facto da Heineken dedicar, anualmente, 10% do seu orçamento de comunicação para campanhas de consumo responsável.

Os spots televisivos estão já disponíveis e são complementados com a campanha em outdoors e nos canais digitais, nos quais a associação ao automobilismo é feita através da mensagem “Tudo a postos para o Fórmula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal 2020”. E se é fã de automobilismo e quer ir ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para assistir ao vivo à prova, esteja atento às várias ofertas e experiências desenvolvidas pela marca para os pontos de venda parceiros, canais de grande distribuição e plataformas de e-commerce associados.