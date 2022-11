"A inovação faz sentido se resultar em valor para os clientes e resultados para a empresa"

© Foto: DR

O que é isto de crescer pela inovação? Qual a estratégia da BERD?

A estratégia da BERD para a inovação envolve dois mindset: para criar é preciso falta de bom senso, para implementar é preciso muito bom senso. A inovação exige duas abordagens muito diferentes e para a BERD a inovação só faz sentido se resultar em valor substantivo para os clientes e em melhoria de resultados. Diria que é uma combinação destas ideias.

Trabalham em muitos lugares do mundo. O facto de trabalharem em múltiplas redes também resulta em inovação?

Sem dúvida! Termos projetos em cinco continentes faz-nos aprender muito. Em cada país existem práticas, culturas e conhecimentos diferentes e a nossa inovação sistematicamente pretende responder a desafios e problemas concretos dos clientes. O facto de termos projetos em muitos pontos do mundo e de estarmos atentos ao mercado e às suas necessidades tem um grande impacto no nosso pipeline de inovação.

Qual tem sido o retorno desta aposta na inovação?

O retorno pode ser visto num nível macro, já que a BERD é, de longe, a empresa do seu segmento de mercado que mais cresce a nível global nos últimos 12 anos. Diria que a estratégia de crescimento tem-se traduzido num crescimento contínuo desde que BERD nasceu até ao momento atual, em que é uma marca premium reconhecida a nível mundial pelos players de engenharia de pontes.

Qual foi a mais-valia de terem aderido à COTEC?

Podemos ver o envolvimento com a COTEC a três níveis. O da aprendizagem, já que o facto de haver uma condução da agenda da inovação pela COTEC permite que muitos players partilhem a sua experiência e ao mercado e às empresas portuguesas aprender; o da auto estima e confiança das empresas, que aumenta quando recebem prémios e são reconhecidas e, por último, o da partilha. A COTEC tem um papel muito importante na agenda da inovação das empresas portuguesas.