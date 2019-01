“A La Positiva faz da Fidelidade uma multinacional modesta”

“A La Positiva é rentável, tem boa gestão e 81 anos de mercado. A Fidelidade é a terceira seguradora mais antiga do mundo, criada quase 30 anos antes da independência peruana, e é a mais inovadora e tecnológica do mercado português.” Razões que, para Jorge Magalhães Correia, CEO da Fidelidade, explicam o investimento no Peru, onde a seguradora acaba de adquirir 51% da La Positiva Seguros y Reaseguros, por 107 milhões de dólares (93 milhões de euros), um “ativo estratégico”. A partir de agora, “temos mais clientes a falar espanhol do que português”, destacou em Lima o gestor, para quem a entrada na América Latina é “uma aposta de continuidade e crescimento”.

“Na La Positiva não aspiramos a ser os maiores mas os melhores”, disse ao Dinheiro Vivo Magalhães Correia, explicando que isso passa por “apoiá-la com transferência de tecnologia, conhecimento e experiência”. Em entrevista, revelou querer pôr a seguradora peruana a crescer dois dígitos já neste ano. A marca é para manter. “É a quarta num país com 30 milhões de pessoas e em que a distância de uma à outra fronteira é equivalente à que vai de Lisboa a Berlim. Portanto, é um mercado com dimensão e a La Positiva tem forte representação na província, junto das classes médias e médias baixas. Substituir a marca seria uma perda de valor.”

Empresas e saúde a seguir

“Acreditamos que é possível melhorar significativamente e crescer, sobretudo em áreas em que a La Positiva não é tão forte, como a dos riscos corporativos, industriais e patrimoniais, pois esta tem sido uma empresa mais de particulares. Estamos a trabalhar com a comunidade chinesa nesse sentido”, conta o presidente da Fidelidade. Entre os clientes portugueses que já estão no Peru destaca-se a Mota-Engil.

Ao contrário do que acontece em Portugal, no Peru é permitido colocar os seguros fora e as grandes empresas optam por esse modelo, pelo que os prémios não contam para o mercado peruano. Aqui há uma oportunidade. A empresa identifica um forte potencial de crescimento na área de acidentes de trabalho, já que o seguro não é obrigatório para todos os setores.

Também na saúde há espaço para a companhia portuguesa ocupar. Além dos seguros, “temos um ecossistema com hospitais único em Portugal e que pode ter valor se replicado aqui”, avança o presidente da Fidelidade. Multicare (seguros) e Luz Saúde (hospitais privados) são as duas marcas fortes em terras lusitanas, mas para o Peru não há ainda insígnias definidas.

“As empresas só progridem quando crescem. Nós definimos o plano estratégico há quatro, cinco anos e a expansão é parte dele, até porque Portugal é muito pequeno para a Fidelidade. Temos dois milhões de clientes, mas é difícil crescer em rentabilidade.” Com a aquisição da La Positiva – que tem atividade no Peru, na Bolívia, no Paraguai e na Nicarágua -, a carteira de clientes sobe para cinco milhões.

E pôr a La Positiva a crescer por aquisições? “A filosofia é acrescentar valor a partir das unidades locais – é um pouco o que segue a Fosun também na Fidelidade. Quem está no terreno é que sabe. Seria impensável crescer na América Latina sem a La Positiva. Será sempre um marco”, explica o gestor, que não põe de parte a hipótese de investir no Brasil, sobretudo na saúde.

O potencial de crescimento destes mercados é atrativo para Fidelidade e para a Fosun. Em 2018, o PIB peruano cresceu 3% e agora poderão ser mais de 4%, ritmo que tem atraído investidores de várias geografias. Com as principais reservas de ouro da América Latina, as minas são a atividade que mais contribui para o PIB do país. Magalhães Correia destaca “o impressionante progresso do Peru no combate à pobreza nos últimos anos”.

Marrocos no radar

Apesar de alguma instabilidade política e com novo presidente, Martín Vizcarra, desde março, os investidores internacionais não desistem de prosperar em terras incas. “Nós estamos em África, é muito mais complicado”, diz o CEO da Fidelidade. “Sabemos que há um nível de instabilidade endémica que faz parte de algumas economias. O que nos entusiasmou aqui foi saber que, à parte questões políticas, muitas vezes conjunturais, nos últimos anos o governo tem tido um racional único: fazer crescer o país. O fator cambial é tradicionalmente muito estável e o investimento estrangeiro é bem recebido, não há entraves quer à tipologia de investimento quer à transferência de capitais. Tudo isso nos fez considerar o Peru como uma oportunidade.”

África também “continua no radar” da Fidelidade. “Gostava de aumentar a operação em Moçambique. Em Angola e Cabo Verde estamos bem, mas há mais oportunidades. E há dois anos estivemos muito focados no mercado marroquino – entrámos num processo competitivo que perdemos para a Allianz. Hoje, se houvesse oportunidade, investíamos em Marrocos. Não desistimos, estamos à procura.”

IPO à vista em 2020

A La Positiva engorda e valoriza a Fidelidade, e se bancos de investimento já viam a hipótese de um IPO em 2018, será um tema a recolocar na agenda? “Talvez não em 2019, mas naturalmente virá a estar em cima da mesa, talvez no ano seguinte. É um tema dos acionistas, mas creio que haveria recetividade”, admite Magalhães Correia.

Entre as condições necessárias, realça as externas. “A atividade dos mercados esteve muito volátil em 2018 e isso pode manter-se com o Brexit, guerra comercial EUA-China, mas também a situação em França e Itália. Há ainda a nova complexidade das taxas de juro… não é o melhor momento. Mas a maioria das condições internas está reunida, segundo os advisors.” O que é preciso é “termos a história para contar; a La Positiva tem de dar resultados no curto prazo para enriquecer a nossa equity story, mostrando que a Fidelidade já não é uma empresa nacional com umas operações exteriores e acompanhamento de alguns clientes, mas uma multinacional que passou de 11% para 28% em prémios não vida vindos de fora. A La Positiva faz da Fidelidade uma multinacional modesta”, diz Magalhães Correia. “Faremos tudo para que seja um grande caso de sucesso.”

*A jornalista viajou a convite da Fidelidade