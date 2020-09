A LEGO quer ser mais ecológica. Vai investir mais de 337 milhões de euros

O Grupo LEGO vai investir 400 milhões de dólares (mais de 337 milhões de euros) ao longo de três anos para acelerar as suas iniciativas de sustentabilidade e responsabilidade social. Os sacos de plástico de uma só utilização que vão dentro das caixas a envolver as peças vão ser substituídos por opções mais sustentáveis. Até final 2025 querem tornar todo o packaging da marca sustentável. As crianças pediram.

“Recebemos várias cartas de crianças sobre o meio ambiente e a pedirem-nos para substituir os plásticos de uma só utilização. Temos vindo a trabalhar em alternativas há já algum tempo e a paixão e ideias das crianças foram um grande incentivo para acelerarmos a mudança”, diz Niels B. Christiansen, CEO do Grupo LEGO, citado em nota de imprensa.

“Não podemos perder de vista os desafios decisivos que as gerações futuras terão de enfrentar. É urgente tomarmos medidas agora para cuidar do planeta para as gerações futuras. Como empresa que olha para as crianças como exemplos a seguir, inspira-nos ver os milhões de crianças que pedem que sejam tomadas medidas para combater as mudanças climáticas. Acreditamos que devem ter acesso a oportunidades para desenvolver as capacidades necessárias para criar um futuro sustentável. Vamos redobrar os nossos esforços, para usar os recursos, contactos, experiência e plataformas para ter um impacto positivo”, diz o CEO do Grupo LEGO.

A partir de 2021, sacos de papel certificados pelo Forest Stewardship Council vão começar a ser testados nas caixas, substituindo os sacos de plástico de uma só utilização que vão dentro das caixas a envolver as peças. Até ao final de 2025 querem tornar todo o packaging da marca de brinquedos sustentável.

O Grupo LEGO conta com mais de 150 especialistas, para criar produtos e packaging sustentáveis. Em 2015, o Grupo definiu a meta de até 2030 todos os seus produtos serem feitos de materiais sustentáveis. Vai expandir o seu uso de bio-tijolos, como os feitos de cana-de-açúcar, que atualmente representam 2% do portefólio.

A companhia vai ainda avançar com programas para encorajar a doação de peças LEGO para as crianças que precisam de brincar. O LEGO Replay, que foi testado com sucesso nos Estados Unidos em 2019, e já fez doação de peças a mais de 23 mil crianças neste mercados, vai ser posto em prática em dois novos países até ao fim de 2022.