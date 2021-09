A melhor cerveja de arroz do mundo é portuguesa

© Direitos Reservados

A Selecção 1927 Japanese Rice Lager foi distinguida como a melhor cerveja de arroz do mundo nos World Beer Awards 2021. Trata-se de uma cerveja portuguesa que "recria a essência do Japão", com uma receita que junta algas marinhas kombu, flor de sal de Tavira e arroz, também de produção nacional, a cargo do Super Bock Group.

"A distinção nos World Beer Awards reforça as credenciais únicas e a mestria dos Mestres Cervejeiros do Super Bock Group, que se inspiram em diferentes origens e usam matérias-primas nobres e da melhor proveniência para proporcionar a melhor experiência cervejeira ao consumidor, através de uma oferta diversificada, especialmente para desfrutar à mesa", diz o grupo, em comunicado, lembrando que a gama Super Bock Selecção 1927 é desenvolvida em pequenos lotes na Casa da Cerveja, uma pequena unidade de produção independente nas instalações da Super Bock em Leça do Balio.

O World Beer Awards é uma referência nos concursos de prova e de avaliação de cervejas, que, anualmente, premeia e promove os estilos mais reconhecidos do mercado. Nesta edição estiveram à prova mais de 3000 cervejas de 52 países.