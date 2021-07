A noMenu agora é Please. Com muito gosto!

Realçar a paixão pela comida ao fim de duas décadas a levar o melhor dos restaurantes à sua porta é a aposta da noMenu, que aos 23 anos se recria e vira Please, numa operação de rebranding com assinatura da Born.

"É um esforço importante, feito com dinheiro nosso, que vai aproximar-se dos 100 mil euros e que vai trazer uma transformação fundamental para nos reaproximarmos dos clientes, para concorrermos diretamente com as plataformas que entraram neste mercado e melhorar a experiência da empresa - também na app", revelava há um par de semanas Lorenzo Herrero. O criador da agora Please, paulista de raízes espanholas (Valladolid) que o amor fixou em Portugal, apresenta agora a nova identidade da empresa pioneira neste serviço em Portugal.

Com as emoções e o prazer que a comida proporciona na primeira linha e o reforço da paixão pela comida como valor central da empresa, nasce ainda uma aplicação com novas funcionalidades no serviço, mantendo "a aposta na qualidade e seleção dos restaurantes e a proximidade com o cliente".

Criada em 1998, a noMenu surgiu em Portugal com o "desejo de revolucionar o mundo dos serviços de delivery" e agora, mais de 20 anos depois, com 200 000 clientes e 250 000 encomendas anuais, a marca aposta nesta mudança para se catapultar para o futuro.

"Este rebranding, desenvolvido pela agência Born, marca um novo ciclo. A empresa transformou-se, mas a essência e seu o património mantiveram-se. Não se trata de apagar o passado - temos muito orgulho no caminho que fizemos e no projeto que construímos", concordam Lorenzo Herrero e Jorge Ferreira, sócios da agora PLEASE.

"Com uma linguagem disruptiva, impactante que demonstra que somos apaixonados pela gastronomia, queremos estar ainda mais próximos dos clientes e honrar a confiança que estes depositam no nosso serviço", declara Lorenzo Herrero. "Diferenciamo-nos pelo serviço personalizado e humanizado, tanto na vertente dos produtos e parceiros com que trabalhamos e quer em relação aos nossos funcionários, em que apostamos numa formação específica para uma melhor interação com o cliente", reforça Jorge Ferreira.

Com mais 1200 restaurante que abrangem mais de 18 regiões de Portugal, a Please continua a selecionar restaurantes e todos os parceiros "criteriosamente" para garantir aos clientes a melhor gastronomia do país aliada a um mundo cada vez mais tecnológico e digital. O objetivo? Mantém-se inalterado: "garantir o serviço de excelência num mundo pós-pandemia, onde este tipo de serviço se tornou imprescindível quer para os restaurantes quer para os seus clientes", com uma plataforma totalmente transformada, uma renovada app, mais intuitiva, e um website mais user-friendly.

Também a pensar no conforto dos clientes, a Please está a desenvolver um serviço de tracking, que permitirá o acompanhamento da encomenda desde o instante que o processo é iniciado até ao momento em que é entregue, prometendo apresentar conteúdos e promoções exclusivas tanto no seu website como na app, dinamizando restaurantes e outros parceiros como fornecedores e produtores. E o pagamento continua a poder ser feito no próprio ato da entrega, e não exclusivamente com cartão de crédito, inclusive através de um inovador sistema com MBway integrado, além das opções de dinheiro e cartão multibanco.

"Queremos levar a casa do cliente os melhores sabores com a maior qualidade possível, mas com uma experiência e atendimento que igualem essa mesma qualidade", conclui Lorenzo Herrero.