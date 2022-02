A prioridade da saúde física, mental e relacional para as empresas num contexto pós-covid

Debate sobre saúde mental dos trabalhadores e a importância para as empresas © DR

Filipa Quito 22 Fevereiro, 2022 • 19:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia de covid-19 veio alertar mais uma vez - e agora com uma extensão diferente - para a importância da saúde mental dos trabalhadores e o impacto que tem nas empresas. Este é o tema em discussão na Happy Conference, dia 29 de março no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, que destaca a saúde física, mental e relacional como prioridade num contexto pós-covid, em debates com oradores nacionais e estrangeiros que irão transmitir exemplos práticos e úteis à dinamização de culturas de saúde.

Esta conferência criada em 2009, uma das maiores na área de liderança e desenvolvimento humano, que este ano decorre, pela primeira vez, em modelo híbrido, pretende levar especialistas a partilharem estratégias e ferramentas que promovam a saúde e bem-estar dos colaboradores com impacto no sucesso das organizações.

A CEO da WIN World, Carlota Ribeiro Ferreira, afirma que "as pessoas passam muito do seu tempo no trabalho e, neste sentido, as empresas têm uma influência enorme na vida dos seus colaboradores. É fundamental que as empresas promovam e inspirem ambientes de trabalho saudáveis, tornando-se verdadeiros catalisadores e agentes de saúde pública. Com a realização desta conferência, queremos promover a partilha de boas práticas e de estratégias e contribuir para a criação e manutenção de empresas mais saudáveis".

"A médio e longo prazo, as pessoas saudáveis são mais felizes, mais criativas, mais envolvidas, mais eficazes. As empresas que dão prioridade à saúde no trabalho estão não só a agir corretamente do ponto de vista social, mas também a apostar numa visão empresarial vencedora", considera Carlota Ferreira.

A CEO da WIN World salienta ainda, em comunicado, que "a pandemia trouxe imposições como os confinamentos e o distanciamento social, que tiveram um grande impacto na saúde mental das pessoas. Esta situação foi transversal a todas as áreas e, inevitavelmente, transformou o setor empresarial, exigindo uma responsabilidade acrescida aos seus líderes".

Sob o mote "Health Now: How leaders and teams dare to create greater organizations", a Happy Conference, que recebe em palco Rob Cooke, Antonija Pacek, Amy Bradley, Minnie Freudhental, Sofia Couto da Rocha, e Felipe Gomez, convida líderes e equipas a participarem numa experiência imersiva e formativa, que traz contextos, conceitos, estratégias, ferramentas e exemplos práticos e úteis à dinamização de culturas de saúde mais vigorosas e positivas nas organizações.