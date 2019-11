À procura da solução, Aveiro e Liverpool vencem concurso da Galp

O desafio de dados foi lançado pela petrolífera a oito universidades europeias que, ao longo de três dias, esqueceram o cansaço para conquistar um prémio de 50 mil euros.

Passados os portões da refinaria de Sines, um ecrã alaranjado em contagem decrescente denunciava a chegada ao local do primeiro Datathon Galp, uma iniciativa inédita lançada pela empresa à comunidade académica europeia para resolver um desafio real e concreto, com impacto na atividade diária do complexo petroquímico. Lá dentro, a sala preenchida por jovens estudantes ligados à data science e à química de oito universidades, cinco das quais portuguesas, foi transformada no quartel-general da competição centrada nos dados. Por ali, as diferentes equipas receberam um pacote de dados sobre os ciclos de funcionamento de uma unidade processual da refinaria e o desafio: encontrar modelos preditivos que permitissem antecipar o seu comportamento, melhorar a eficiência energética e o desempenho.

“Aquilo que se espera [dos estudantes] é que durante três dias trabalhem sobre esse set de dados, que tem mais de mil variáveis, e que consigam fazer-nos uma proposta, através da criação de modelos matemáticos, para termos essa melhoria energética, eficiências e redução de emissões”, detalhou Nuno Pedras, chief of information and digital officer da Galp, em declarações ao Dinheiro Vivo. Para isso, foi preparado um programa dinâmico que permitisse às equipas intercalar o trabalho árduo com momentos de descontração, através de massagens ou disponibilização de jogos e zonas de descanso. Por se tratar de um datathon – competição intensiva dedicada ao machine learning, inteligência artificial ou big data durante 48 horas -, a complexidade e a falta de tempo levaram a que muitos alunos não dormissem, ou passassem brevemente pelos lençóis, para conseguirem descobrir uma solução e dar-lhe corpo até ao final do concurso. Tudo em nome do desafio e da experiência, garantiram.

“O novo óleo são os dados”

Apaixonado pelo setor e entusiasta do trabalho que tem vindo a desenvolver na refinaria de Sines, José Martinho Correia aponta que a empresa está “num momento de grande transição para o digital”, dando este datathon como exemplo da abertura da indústria à comunidade académica para ajudar a Galp a cumprir a sua estratégia de transformação digital. Para reduzir as emissões, melhorar a eficiência energética e baixar os custos operacionais, o diretor do complexo defende que “só é possível tirando partido da imensidão de dados que uma refinaria gera”, transformando-os em informação e “desenvolver ferramentas de apoio à decisão” que permitam uma atuação mais ágil.

Martinho Correia refere que “o novo óleo são os dados” e acredita que só assim, com informação inteligente, pode garantir-se competitividade num mundo cada vez mais conectado e digital. Neste campo, Nuno Pedras refere que a transformação digital na petrolífera, que merece um investimento de 400 milhões de euros anuais, passa não só pela consolidação da plataforma de dados da empresa mas também pela otimização e automatização de processos, análises preditivas e microssegmentações para melhor conhecer o cliente final.

Um prémio, duas soluções

Durante a competição foram surgindo rumores de que poderia não existir nenhuma solução digna do prémio de 50 mil euros, mas o cenário mudou no último dia com a eleição de duas equipas vencedoras: a portuguesa, da Universidade de Aveiro, e a britânica, da Liverpool John Moores University. Para Carlos Silva, COO da Galp, ter oito universidades envolvidas “permitiu ter abordagens muito diferentes” e cujos modelos vitoriosos precisam agora de ser aprofundados para serem aplicados na refinaria, melhorando o desempenho e a eficiência da unidade.

Visivelmente cansado, Pedro Carvalho, investigador da Universidade de Aveiro, não escondeu o entusiasmo pela conquista de metade do prémio, sublinhando a importância de existirem “sinergias entre as universidades e a indústria”, que permitem aos alunos ter uma noção real do setor e, por outro lado, serem futuros trabalhadores mais bem preparados.