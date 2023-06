A-to-Be vai fornecer sistema de portagens na Virgínia Ocidental

Sistema de portagens da Brisa em Portugal. © D.R.

A A-to-Be, empresa do Grupo Brisa especializada em tecnologia para a área da mobilidade, vai fornecer e implementar o sistema de portagens na ponte Parkersburg Memorial, no estado norte-americano da Virgínia Ocidental.

Este é o terceiro contrato que a A-to-Be garante junto da United Bridge Partners (UBP), empresa norte-americana que financia, constrói e opera pontes portajadas em diversos estados.

A A-to-Be vai substituir o atual sistema de portagens com cabines por um sistema virtual com base em pórtico, sem barreira e sem necessidade de paragem (free-flow).

Os trabalhos de instalação deste sistema devem estar concluídos em setembro deste ano.

A ponte de Parkersburg, que atravessa o rio Ohio, ligando os estados da Virgínia Ocidental e do Ohio, tem um tráfego médio diário de 11500 veículos.

As futuras portagens servirão financiar obras de melhoramentos na ponte, que visam garantir mais 50 anos de utilização e o reforço da estrutura para acabar com as atuais limitações de peso nos veículos. A ponte liga os estados da Virgínia Ocidental e do Ohio.

Para Marta Sousa Uva, CEO da A-to-Be, "este novo contrato vem consolidar a posição da nossa empresa num mercado tão competitivo como os EUA.

Em comunicado, a gestora realça que "A-to-Be tem, a partir de agora, 16 contratos para fornecer e gerir sistemas de portagens em 11 estados norte-americanos" diz

Este é o sétimo contrato da A-to-Be para sistemas de cobrança de portagem em pontes nos EUA. Os contratos da A-to-Be nos EUA somam até à data mais de 83 milhões de euros.