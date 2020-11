A Toyota atinge recordes históricos de vendas e produção em outubro

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Novembro, 2020 • 08:26 Partilhar este artigo Facebook

O grupo automóvel japonês Toyota anunciou esta sexta-feira que em outubro registou recordes históricos em vendas e produção a nível mundial.

A Toyota tem vindo a recuperar as suas vendas após a queda abrupta que, tal como outras empresas do setor, registou devido às medidas adotadas no âmbito da epidemia do novo coronavírus, o que obrigou a empresa a parar a produção em muitas fábricas.

No mês passado, a Toyota colocou 847.713 veículos em todo o mundo, mais 8,3% do que em outubro de 2019.

Se incluirmos os carros das marcas Daihatsu e Hino, mais centrados no mercado local, o total foi de 927.623, mais 8,6% do que no mesmo mês do ano passado.

Em termos de produção, houve um aumento tanto da marca Toyota (+9,0%) como do total do grupo (+6,5%).

Por país, a Toyota teve um aumento de 8,8% nas suas vendas nos Estados Unidos, o seu principal mercado, para 205.349 veículos, e na China aumentaram 33,3% para 175.631 unidades.

Nos Estados Unidos, a produção de veículos Toyota cresceu 0,4% em outubro passado em comparação com o mesmo mês em 2019, e na China subiu 10,3%.