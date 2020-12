A Vida Portuguesa encerra no Porto

Porto, 09/08/2019 - A loja A Vida Portuguesa mudou de morada. (Catarina Vieira / Global Imagens) © Catarina Vieira / Global Imagens

A loja A Vida Portuguesa no Porto, perto dos Clérigos, encerra até ao final do ano, confirmou Catarina Portas, a empresária por trás deste projeto, ao Dinheiro Vivo. É a segunda loja da rede a fechar, depois da loja em Lisboa, no Chiado.

"Há dois anos precisamente re-abrimos a nossa loja no Porto, em nova morada, lembra-me hoje o Facebook. Infelizmente, é também hoje que anunciamos que a nossa morada portuense vai encerrar no final deste ano terrível de 2020. Obrigada a todos, sócios, senhorios, fornecedores, fregueses, amigos. E mais do que tudo, um agradecimento do fundo do coração a uma equipa empenhada e conhecedora como poucas", publicou Catarina Portas no mural da sua conta na rede social.

Desde janeiro de 2019, a loja no Porto estava localizada na Rua Cândido dos Reis, onde anteriormente estava instalado o armazém de tecidos Camões & Moreiras (loja fundada em 1947), para onde se mudou depois de dez anos na Rua Galerias de Paris.

A notícia levou o estilista Nuno Baltazar a lamentar publicamente o fecho da loja, da cadeia criada em junho de 2007, e que deu "nova vida" a marcas nacionais que fazem parte da memória afetiva de muitos portugueses.

"O trabalho da Catarina Portas com a Vida Portuguesa é de um valor incalculável. Recuperou uma parte importantíssima da identidade portuguesa, dos nossos hábitos, do nosso passado e memória afectiva. Revitalizou dezenas de empresas e marcas portuguesas que estavam moribundas. Trabalhou arduamente para que não fôssemos um shopping a céu aberto à beira mar plantado. A Vida Portuguesa é um negócio sim, mas é muito mais que isso", disse o estilista no Facebook, tecendo críticas às autarquias, Governo e responsáveis do Turismo.

"E é vergonhoso que o Ministério da Cultura, as câmaras do Porto e Lisboa, o Turismo de Portugal estejam adormecidos e não a protejam e assegurem a sua sobrevivência até que dias melhores regressem às nossas vidas. Esta é a nossa identidade, um museu vivo que sempre elevou e dignificou o melhor que se faz no nosso país. Ninguém faz nada?", questiona o estilista.

Porto, 09/08/2019 - A loja A Vida Portuguesa mudou de morada. (Catarina Vieira / Global Imagens) © Catarina Vieira / Global Imagens

Em novembro, Catarina Portas anunciou o fecho de uma das três lojas de A Vida Portuguesa, em Lisboa. "Há quatro anos, abrimos a porta de uma loja A Vida Portuguesa, dedicada a produtos para a casa, na esquina da Rua Ivens com o Largo das Belas Artes, ao Chiado. Foi montada como todas as nossas outras lojas: recuperando móveis antigos condenados a desaparecer. Nunca é um processo fácil - mas quem disse que gostávamos de facilidades? - e aqui não foi exceção. Hoje que esta loja fechará as portas definitivamente, lembramos a aventura da sua construção", escreveu a empresária na rede social, sem mais detalhes sobre o que determinou esta decisão.

Mantêm-se abertas os espaços no Intendente (na antiga Fábrica da Viúva de Lamego) e no Mercado da Ribeira, em Lisboa, lojas da marca que lançada em 2007 pela empresária. A primeira A Vida Portuguesa abriu em junho desse ano, no Chiado, na Rua Anchieta no antigo armazém e fábrica de perfumes David&David, mantendo a traça do espaço centenário. A loja foi eleita dois anos depois pela Time Out como uma das 10 lojas mais originais da cidade.