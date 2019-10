Ábaco Consulting garante 31% das vendas no exterior

A Ábaco Consulting, empresa especializada em soluções SAP (software de gestão empresarial), já garante 31% do volume de negócios com a sua operação internacional. A consultora está presente no Brasil, Reino Unido e Suíça. Para já, não equaciona a expansão para outros mercados, embora esteja atenta a novas oportunidades.

De acordo com João Moreira, CEO da Ábaco Consulting, a faturação do escritório do Brasil já representa 26%, um número que considera “relevante”. Em Londres, o peso ainda é de 5%. Já na Suíça, onde “tem atraído a atenção de prospects locais muito interessantes e de grande dimensão”, regista um crescimento de 12%. Neste último país, a consultora portuguesa firmou uma parceria com a Besteam Technologies, que “nos irá possibilitar reforçar a nossa presença a nível europeu”, acredita o gestor.

O Ábaco Consulting prevê fechar o ano com um volume de negócios superior a 15 milhões de euros, o que representará um crescimento de 7% face a 2018. Estas previsões estão assentes no reforço do investimento nos verticais de negócio onde opera e na presença internacional, justifica João Moreira.

A consultora trabalha essencialmente com clientes dos setores têxtil, vestuário, calçado, engenharia, construção e automóvel. João Moreira adianta que recentemente foi-lhes “adjudicado, internacionalmente, um grande projeto para a indústria química”, que, por motivos de confidencialidade, não pode nomear.

A internacionalização da atividade segue dois métodos: abertura de escritórios próprios e/ou através de parceiros locais e, alternativamente, serviços em modelo nearshore. Nesse sentido, “a abertura de um novo escritório não é, para já, uma prioridade e resultará sempre de um processo ponderado e que provenha da conquista de um novo cliente que justifique este investimento”, sublinha o presidente executivo da Ábaco Consulting.

E adianta: “Não deixaremos de analisar novas oportunidades, mas sempre em mercados cujo estágio de maturidade represente um desafio não apenas no crescimento do volume de negócios, mas essencialmente no grau de exigência de qualidade do nível de serviços que prestamos”.

A Ábaco Consulting emprega cerca de 220 colaboradores, espalhados pelos diversos escritórios. A empresa tem mantido a tendência crescente de recrutamento, em particular, nas áreas de inovação e de investigação, de forma a implementar novos projetos e produtos.

No próximo ano, a Ábaco Consulting quer recrutar 60 novos talentos nas diferentes geografias onde opera.