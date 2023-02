Abanca assina contrato para comprar o Targobank Spain ao Crédit Mutuel

© Direitos Reservados

O Abanca assinou esta quarta-feira um contrato para a compra do Targobank ao banco francês Fédérative du Crédit Mutuel, segundo um comunicado enviado esta quinta-feira às redações.

Segundo a mesma nota, a cerimónia, que decorreu na sede do Abanca, em Madrid, contou com a presença do presidente e CEO do Abanca, Juan Carlos Escotet Rodríguez e Francisco Botas, respetivamente, e do vice-CEO do Crédit Mutuel, Alexandre Saada.

Com a integração do Targobank Spain, o Abanca espera ver a gerir um volume de negócios de 112 544 milhões de euros, 5,2% superior ao atual. A carteira de empréstimos também deverá subir 6,9% para 49 219 milhões, assim como os depósitos que irão crescer 4,4% para 51 390 milhões de euros e o número de balcões que deverá subir 7,5% para 727, de acordo com o comunicado.

O Abanca garante que "irá manter os profissionais do Targobank Spain para dar continuidade à sua política de agregar o talento e o profissionalismo das equipas incorporadas nas diferentes integrações".

Neste momento, o Targobank conta com 541 profissionais que prestam serviços a cerca de 150 mil clientes através de 51 balcões localizados em todo o território nacional, especialmente na zona do Mediterrâneo, Madrid e Andaluzia.

O negócio de compra e venda, que ficará concluído ao longo deste ano, está ainda pendente das autorizações administrativas do Banco Central Europeu, da Comissão Nacional para os Mercados e da Concorrência e da Direção-Geral de Seguros e Fundos de Pensões.

Os lucros do Abanca cresceram 40,7% no ano passado, face a 2021, para 217 milhões de euro