Abanca conclui compra da operação do Novo Banco em Espanha

O Abanca concluiu esta terça-feira a compra da operação do Novo Banco em Espanha, após ter recebido as autorizações do Ministério de Assuntos Económicos e Transformação Digital e da Comissão Nacional dos Mercados e Concorrência.

"As agências do Novo Banco terão, a partir deste momento, acesso à plataforma tecnológica do Abanca para oferecerem aos seus clientes a possibilidade de contratar produtos e serviços do Abanca", refere o Abanca num comunicado.

Adianta que "as agências, redes sociais e os canais digitais do Novo Banco começarão, a partir de hoje, a incorporar a imagem corporativa" do banco espanhol.

"Com esta operação, o Abanca supera os 107.000 milhões de euros de volume de negócio e reforça o seu posicionamento em dois âmbitos de atividade prioritários: o negócio de banca pessoal e privada e o negócio de empresas", destaca a nota.

Frisa que "a aquisição, que representa a integração contabilística do negócio adquirido, apresenta um baixo risco de execução e mínimo consumo de capital".

O Abanca aponta também que vai ter áreas diferenciadas para "oferecer serviços específicos aos clientes do Novo Banco" nas suas agências em Santander, Donostia-San Sebastián, Pamplona, Granada, Alicante, A Coruña e Gijón.

O Abanca anunciou, no dia 5 de abril deste ano, a compra da operação do Novo Banco em Espanha. Com um volume de negócio de 4.287 milhões de euros, o Novo Banco detinha 10 agências em Espanha, situadas em centros urbanos, especializadas em banca pessoal, privada, de empresas e institucional, uma equipa de 172 colaboradores e uma rede com 102 agentes financeiros especializados.

