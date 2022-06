Abastecer na BP dará até dois euros em saldo na Via Verde

Via Verde cria nova oferta para clientes em parceria com a BP © Filipa Bernardo/ Global Imagens

Os clientes Via Verde que abastecerem combustível nos postos da BP - e que tenham cartão de fidelização BP PremierPlus ou Poupa Mais - vão acumular saldo, a partir de 5 de julho. Este benefício é acumulável com todas as ofertas comerciais da marca, com exceção dos Cartões Frota BP Plus e BP+Aral.

Por cada abastecimento de 20 litros de combustível simples, em qualquer posto BP em Portugal Continental, os clientes que tenham subscritas as modalidades Via Verde Mobilidade ou Via Verde Mobilidade Leve acumulam um euro. Se optarem por 20 litros de combustível BP Ultimate, irão receber dois euros para usar em serviços Via Verde. Este saldo poderá ser utilizado a partir do mês seguinte à sua acumulação e os utilizadores poderão consultar todos os movimentos na app da empresa do grupo Brisa.

Esta parceria surge no âmbito das alterações que vigoram desde 5 de janeiro deste ano, após a Via Verde separar o pagamento das portagens dos restantes serviços, aumentando a mensalidade/anuidade para aqueles que usufruam do identificador para abastecer o carro e pagar estacionamento.

À época, a empresa justificou estas medidas comunicando que iria criar novos serviços para os consumidores. Acontece que, com a falta de novas ofertas para os clientes, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) rapidamente reagiu dizendo que estas mudanças levariam os "consumidores a pagarem muito mais caro pelo mesmo conjunto de serviços de que já dispunham". Segundo a Deco, a empresa da Brisa quis tirar vantagem através de uma subida de preços, que chegou aos 50%, escudando-se pelo "facto lamentável de não existir concorrência que ameace o domínio inequívoco da Via Verde neste mercado".