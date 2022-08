Abreu Advogados nomeada para prémio do Financial Times

Escritório da Abreu Advogados © Direitos Reservados

A Abreu Advogados foi duplamente nomeada pelo Financial Times para os FT Innovative Lawyers Europe 2022, prémios internacionais de inovação para o setor da advocacia que distinguem as sociedades e os projetos mais inovadores. A lista dos nomeados está disponível para consulta.

Para além de estar apontada para a categoria de "Practice of Law: Market Firsts", com o trabalho de assessoria realizado à impactMarket, um protocolo de combate à pobreza, a sociedade de advogados está também nomeada para "People Management", com o projeto do Happiness Hub, uma área interna de gestão e suporte, criada em 2021 para acompanhar o bem-estar pessoal e profissional das suas equipas.

"A impactMarket é um protocolo de combate à pobreza que possibilita a implementação de mecanismos de inclusão financeira, como o rendimento básico incondicional, em comunidades vulneráveis. Assente na tecnologia Blockchain, este protocolo é gerido por uma rede descentralizada, aberta e transparente que apoia sociedades desfavorecidas através de donativos, permitindo aos doadores uma monitorização do real impacto das suas doações", explica a Abreu Advogados, na nota enviada às redações.

O trabalho da sociedade assentou em criar um modelo de negócio, não previsto a legislação portuguesa, permitindo a operacionalização deste projeto.

Já o Hapiness Hub, consiste num "projeto pioneiro no setor da advocacia e que tem como linha orientadora o princípio de que todas as pessoas se devem sentir ouvidas, reconhecidas e integradas, estando alinhado com as mais recentes tendências de gestão do Capital Humano". A Abreu Advogados diz ter promovido, ao longo dos anos, várias ações focadas neste âmbito.

A categoria "People Management" conta com a nomeação de algumas das maiores sociedades de advogados do mundo, como a Freshfields Bruckhaus Deringer, a Herbert Smith Freehills ou a TLT. A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar em Londres, no dia 13 de outubro.