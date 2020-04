Academia de Código e Ironhack ensinam programação mesmo à distância

Academia de Código e Ironhack são duas das escolas de programação mais conhecidas a atuar em Portugal. Ambas, desde há algum tempo, já estavam a preparar como ensinar à distância. Só que o distanciamento social imposto no combate ao novo coronavírus levou as duas escolas a acelerar os planos e a adaptarem-se aos novos tempos.

No caso da Academia de Código, o primeiro curso remoto vai decorrer entre 11 de maio e 14 de agosto. Há um total de 90 vagas para programadores de software júnior, em linguagens de Java e JavaScript. Inicialmente, as aulas serão virtuais mas assim que a normalidade for retomada as aulas serão dadas em modelo presencial em Lisboa, Porto e Ilha Terceira. As inscrições estão abertas até 13 de abril.

Os cursos de Lisboa e do Porto custam 7000 euros, embora haja a possibilidade de pagar às prestações, mediante avaliação de parceiros. Os residentes nos Açores podem frequentar o curso na Ilha Terceira de forma completamente gratuita se depois ficarem a trabalhar, pelo menos um ano, numa empresa tecnológica sediada no arquipélago. A Academia de Código assegura que depois do curso 95% dos inscritos encontram emprego.

Na Ironhack, o curso remoto também vai começar em maio. O curso de Web Development será dado nos regimes part-time (24 semanas) e full-time (9 semanas), cada um com um custo de 6500 euros. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, domínio intermédio da língua inglesa e cumprir o trabalho prévio de preparação. Esta escola de programação garante que mais de 90% dos alunos encontram emprego depois do curso.

Nesta escola, as aulas “terão lugar em salas virtuais nas quais professores e alunos de várias partes do globo interagem em tempo real. Tal como num contexto presencial, será possível levantar a mão e colocar questões durante as aulas, assim como participar em sessões com os colegas para estudar ou desenvolver projetos, contando com as gravações automáticas das aulas para ajudar a recapitular a matéria”.

Quer no caso da Academia de Código quer no caso da Ironhack, os alunos que começaram as aulas em regime presencial passaram a ter as sessões de forma remota. A normalidade será retomada assim que o novo coronavírus for derrotado.