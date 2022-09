Academia de Crédito quer aumentar a literacia financeira dos portugueses

Plataforma online tem secções dedicadas a vários temas © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Chama-se Academia de Crédito e pretende aumentar a literacia financeira dos consumidores portugueses. A iniciativa é da intermediária de crédito, Twinkloo, que através desta plataforma online (www.twinkloo.pt/academia-de-credito), quer ajudar a população portuguesa a tomar as melhores decisões relativamente a temas como o crédito.

A Twinkloo explica, em comunicado, que a Academia de Crédito disponibiliza um conjunto de dicas, conselhos e análises ao mercado, distribuídos por seis secções e que vão contribuir para que os consumidores façam as melhores escolhas diariamente.

"Sabe qual é a melhor estratégia para contornar a subida das taxas de juro? A melhor solução de crédito para estudantes? As novas regras e tendências no crédito habitação e pessoal? Ou como beneficiar dos vales para melhorar a eficiência energética da sua casa?" são algumas das perguntas a que a plataforma responde.

Na Academia de Crédito existe uma secção dedicada ao crédito (atividade a que a Twinkloo se dedica) e onde será possível esclarecer dúvidas como as novas regras do crédito à habitação e a influência da inflação no mercado, entre várias outras. Para além desta facilidade existe, ainda, uma secção com dicas úteis e um glossário para ajudar a descomplicar os termos e expressões mais difíceis.

E para as dúvidas que possam aparecer sobre a intermediação de crédito, financiamento ou impostos, existe uma área com respostas a estes assuntos.

"Este é um projeto de que muito nos orgulhamos. Num curto espaço de tempo conseguimos desenvolver a nossa Academia de Crédito e levar a todas as pessoas uma ferramenta muito útil para melhorar a literacia financeira dos portugueses ao abordar temas essenciais, como o crédito, que têm uma grande importância nas nossas vidas", explica Dina Raimundo, diretora geral da Twinkloo.