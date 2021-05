Accenture reconhecida como melhor parceiro tecnológico para o setor da saúde

© PAULO NOVAIS/LUSA

A Accenture acaba de ser considerada como o melhor fornecedor de serviços tecnológicos para o setor de saúde a nível global, segundo o relatório "HFS Top 10 Healthcare Sector Service Providers".

O estudo concluiu que "a Accenture é o único fornecedor de serviços presente neste relatório que pode reunir consultoria, tecnologia e operações em grande escala para os seus clientes na área da saúde", depois de ter avaliado as capacidades específicas de 18 fornecedores ao nível da inovação e capacidade de execução, com base em serviços para pacientes e prestadores de cuidados de saúde.

Para a HFS, empresa que disponibiliza estudos, visão e consultoria para a indústria de tecnologia e serviços, o aumento da procura, a escassez de oferta e a pandemia criaram um momento urgente para a transformação digital do setor da saúde.

Este transformação "vai desde a redução do custo do atendimento à alteração do paradigma da doença para a promoção do bem-estar, passando pela resiliência e a conformidade para gerir de forma mais eficaz os riscos associados" defende em comunicado enviado às redações.

De acordo com Saurabh Gupta, responsável da HFS, "a saúde orientada por insights está no cerne da abordagem de inovação da Accenture para este setor, suportada por ideias patenteadas e plataformas tecnológicas relevantes".

Saurabh Gupta afirma que "os investimentos em inovação e recursos tecnológicos emergentes diferenciam a Accenture no mercado, sobretudo na área da saúde, como por exemplo o uso de cloud híbrida, de "Triple-A Trifecta" - automação, inteligência artificial e análise -, IoT e blockchain".

Para Sofia Marta, vice-presidente da Accenture Portugal, "a indústria precisa de abraçar a inovação e a mudança e, portanto, sentimo-nos honrados por sermos reconhecidos pela HFS como líder neste trabalho de ajudar os nossos parceiros a responder às necessidades dos seus clientes".