Acciona Energía adquire 24% da Eolink e torna-se na principal acionista da startup francesa

Plataforma desenvolvida pela Eolink permite otimizar os custos e maximizar desempenho © Direitos Reservados

A Acciona Energía, empresa espanhola dedicada a projetos de energias renováveis, anunciou esta quarta-feira que se tornou na principal acionista da startup francesa especializada no desenvolvimento de estruturas eólicas offshore flutuantes, Eolink, após adquirir 24% do seu capital.

Esta operação surgiu no âmbito de uma ronda de financiamento lançada pela Eolink para impulsionar a maturação do seu projeto de turbina eólica de 5 megawatt (MW), enquanto tecnologia comercial. Este produto consiste numa plataforma com um formato piramidal flutuante, que se orienta de acordo com a direção do vento, permitindo otimizar os custos e maximizar o seu desempenho.

"Com uma altura de 150 metros e uma potência de 5MW, esta turbina eólica flutuante será capaz de fornecer energia a 3500 casas", pode ler-se na nota enviada à comunicação social.

Segundo a empresa espanhola, o primeiro protótipo de escala pré-comercial da Eolink deverá ser instalado em 2023, na área de experimentação de energias renováveis offshore, ao largo da costa de Le Croisic, em França.

Com a entrada da Acciona Energía no seu capital, a Eolink reforça a sua capacidade financeira, permitindo o seu desenvolvimento tecnológico a curto e médio prazo.

Com o eólico offshore a apresentar-se uma tecnologia chave para a transição energética, esta tecnologia torna-se essencial em países com uma plataforma costeira profunda, como Portugal e Espanha, observa a empresa. Portugal anunciou para este verão um primeiro leilão offshore com o objetivo de atingir entre 3GW e 4GW de potências instalada até 2026 e Espanha estabeleceu o objetivo de instalar entre 1GW e 3GW até 2030.