Acciona Energía e Plug Power lançam joint venture para projetos de hidrogénio verde em Portugal

A Acciona Energía e a Plug Power uniram esforços e criaram a AccionaPlug, uma joint venture para desenvolver projetos de hidrogénio verde em Portugal e Espanha.

Em comunicado, as duas empresas explicam que a AccionaPlug vai fornecer serviços de armazenamento, transporte e entrega. Numa fase inicial, esses serviços visam os segmentos de negócios industriais e de mobilidade. Trata-se, realça o comunicado, de um empreendimento conjunto que "combina a melhor tecnologia de eletrolisador PEM da Plug Power" e "a liderança comprovada da Acciona Energía no desenvolvimento de projetos de energia renovável".

Neste sentido, a AccionaPlug já tem em marcha o "ambicioso objetivo de abastecer Portugal e Espanha com hidrogénio verde", estando "a trabalhar ativamente no desenvolvimento de múltiplas instalações, incluindo duas capazes de produzir até 15 toneladas por dia de hidrogénio verde cada uma, e de servir com fiabilidade a procura móvel industrial e emergente".

Porquê Portugal e Espanha? Ambos os países "pretendem desempenhar um papel de liderança no caminho da economia europeia para a descarbonização, também por beneficiarem de elevados níveis de recursos renováveis", explica o comunicado. O Governo português apresentou a sua estratégia para o hidrogénio em agosto de 2020, enquanto Espanha deu a conhecer o seu plano em outubro de 2020.

A liderança da AccionaPluga ficará a cargo de Alan Ripa, antigo supervisor executivo na Acciona Energía Internacional, que assume o cargo de presidente executivo.

"[A AccionaPlug] vai alavancar a presença e o histórico da Acciona Energía nas energias renováveis e na tecnologia e conhecimento da Plug Power no setor do hidrogénio", refere Ripa. Para o gestor, a joint venture reúne "as condições necessárias para fornecer ao mercado soluções de hidrogénio verde fiáveis e competitivas".

Ambas as empresas antecipam um futuro descarbonizado. Por isso, operando em conjunto na AccionaPlug, salienta Alan Ripa, será construído "um ecossistema robusto de hidrogénio verde que ajudará a Europa a cumprir os seus objetivos de sustentabilidade, posicionando Espanha e Portugal como centros líderes globais de hidrogénio".