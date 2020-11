ACCIONA investe até 150 ME para duplicar capacidade renovável em Portugal

O solar fotovoltaico é apenas uma das renováveis em que Portugal tem vindo a reforçar a sua posição © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

A produtora de energias renováveis ACCIONA vai investir até 150 milhões de euros nos próximos cinco anos na duplicação da capacidade atual do seu parque energético em Portugal, anunciou a empresa.

"Este objetivo na produção responde à procura das empresas portuguesas, cada vez mais comprometidas com a sustentabilidade e a redução da pegada de carbono das suas atividades", refere a ACCIONA em comunicado.

Segundo adianta, "desde 2017 que, em média, a comercialização de energia limpa da ACCIONA cresce 30% ao ano" em Portugal.

Citado no comunicado, o diretor geral da divisão de Energia da ACCIONA Portugal assume que "o desempenho da empresa em Portugal confirma que a estratégia de crescimento do negócio de energia é uma realidade, independentemente da infeliz crise pandémica".

"Na produção temos o objetivo de duplicar a nossa capacidade em Portugal até 2025, maioritariamente com centrais fotovoltaicas", refere Alexandre Kisslinger, acrescentando que todos os investimentos feitos pela empresa "são fundamentados dentro da política de solidez financeira da ACCIONA a longo prazo".

De acordo com a companhia, que se apresenta como "o maior produtor mundial exclusivamente dedicado às energias renováveis", a procura por energia e infraestruturas sustentáveis faz parte do seu plano de crescimento, sendo a sustentabilidade "uma das traves-mestras" do seu modelo de negócio, de forma a permitir-lhe "continuar a evoluir em duas das principais vertentes de negócio: comercialização e produção de energia elétrica".

"Estamos a estruturar novos produtos que se adaptem às empresas portuguesas que procuram obter ganhos económicos, mas, ao mesmo tempo, a adotar comportamentos mais sustentáveis", refere por sua vez Aprígio Guimarães, gestor de vendas da ACCIONA Portugal para a divisão de Energia.

"A transição energética está a acontecer no nosso mercado. Atualmente temos mais de 50 grupos empresariais que consomem energia limpa, os quais têm um contributo fundamental para a descarbonização da economia", acrescentou, também citado no comunicado.

A ACCIONA está presente em Portugal desde 1948 em várias áreas de atuação e, nos últimos 15 anos, como produtora de eletricidade 100% renovável, assumindo-se, desde 2015, como "o maior produtor de energia verde a atuar no país".

Atualmente possui uma central solar fotovoltaica de 46MWp (Mega Watt pico) na Amareleja e 120 MW distribuídos em 16 parques eólicos.

A nível global, diz ter contribuído no último ano para a "redução em 15 milhões de toneladas na emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, equivalente à retirada de mais de três milhões de veículos de circulação".

A divisão de energia da ACCIONA encontra-se presente em 16 países e assegura uma produção de 10.240 MW através de parques eólicos, centrais hidroelétricas, centrais fotovoltaicas, centrais de biomassa e, ainda, uma central solar termoelétrica localizada nos EUA.

Com um volume de negócios de 7.191 milhões de euros em 2019, a ACCIONA está presente em mais de 60 países, tendo 10.240 MW de propriedade, distribuída em 16 países nos cinco continentes, num total de 226 parques eólicos, 76 centrais hidroelétricas, 10 grandes centrais fotovoltaicas, três centrais de biomassa e uma central solar termoelétrica.