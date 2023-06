Acciona notifica Concorrência da compra total da Amper e central fotovoltaica da Amareleja

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Junho, 2023 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Acciona, sociedade do grupo empresarial espanhol Grupo Acciona notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Amper, empresa ativa na produção energética e que explora a central fotovoltaica da Amareleja.

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Acciona Energía Internacional, S.A. ("Acciona"), do controlo exclusivo da Amper Central Solar, S.A. ("Amper"), através da aquisição de 34,4% das suas participações sociais à Diamond Generating Europe, Ldt", lê-se no aviso publicado no portal da AdC, que dá conta de a notificação ter sido feita em 7 de junho e com produção de efeitos em 19 de junho.

O aviso foi publicado na quarta-feira, data que marca o início de um prazo de 10 dias úteis para a remessa de observações à AdC pelos interessados na operação.

A compradora é detida pelo Grupo Acciona, grupo empresarial espanhol que se encontra ativo no desenvolvimento e gestão de soluções de infraestruturas, projetos imobiliários, serviços urbanos e ambientais e desenvolvimento e gestão de projetos no domínio das fontes de energia renováveis.

Já a energética Amper foi criada para gerir a central solar da Amareleja, que entrou em operação em 2008 e que tem uma capacidade instalada próxima de 46 megawatt-pico.

Com esta aquisição, a Acciona passa a deter a totalidade da operação da central, comprando a participação que se encontrava na Diamond Generating Europe, subsidiária da Mitsubishi.