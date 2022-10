Accor lança campanha de recrutamento sem CV

Accor quer contratar apenas com base no talento © HAZEM BADER/AFP

O grupo Accor vai levar a cabo, no próximo dia 11, um dia especial de recrutamento. Para os interessados em trabalhar em vagas de hotelaria e restauração, em sete hotéis da área metropolitana de Lisboa (ibis, Mercure, Novotel e Sofitel) o grupo vai receber os candidatos que acreditem ter talento para estas posições. Aliás, o único requisito é mesmo, "sem CV, apenas talento".

Em comunicado, o grupo Accor explica que os recrutadores de cada um daqueles estabelecimentos vão estar no Sofitel Lisbon Liberdade, em plena Avenida da Liberdade, durante todo o dia, para se encontrarem com os candidatos da região.

A entrevista terá a duração de uma hora e está estruturada em quatro partes:

A primeira será uma situação da vida real inerente à função, para verificar as aptidões e capacidades interpessoais do candidato, e o candidato receberá feedback imediato por parte dos recrutadores (segunda etapa). A terceira parte é a entrega de um "voucher de recrutamento" diretamente no local. Finalmente, no dia seguinte e já no local de trabalho, uma conversa com o diretor do hotel ou pessoa responsável, seguida da assinatura de contrato, se ambas as partes estiverem de acordo.

Segundo a Accor, "cada marca recrutará para o seu próprio estabelecimento, com passagem por quatro áreas: a cozinha, o quarto, a receção e a sala de refeições". Existirão simulações nas diferentes áreas do hotel - identificar os sete erros no quarto, um questionário sobre produtos de limpeza na casa de banho e pôr a mesa, serão alguns dos pedidos a que os candidatos vão responder. O objetivo? Detetar as aptidões dos candidatos: atenção ao detalhe, autonomia, eficiência, respeito pelas instruções, criatividade, precisão e organização, explica a empresa.

Para além da iniciativa Carreiras para Talentos, o grupo deseja sensibilizar tanto para as profissões como para as possibilidades de desenvolvimento de carreira a longo prazo.

As inscrições para Carreiras para Talentos devem ser realizadas online.