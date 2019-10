ACEPI distingue Rui Nabeiro com Prémio Carreira

A Associação da Economia Digital (ACEPI) atribuiu o Prémio Carreira a Rui Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro, dono da marca Delta. Os Prémios Navegantes XXI englobaram este ano um total de 23 distinções, 20 nas categorias a concurso, duas na categoria de Prémios especiais e um Prémio Carreira.

A cerimónia contou com a presença do Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, em representação do Ministro de Estado, Economia e Transição Digital.

Rui Nabeiro foi distinguido “pela sua assinalável carreira e pelo inegável contributo para o desenvolvimento da economia nacional e da sociedade portuguesa ao criar uma das marcas nacionais mais emblemáticas, inovadoras e bem-sucedidas de sempre”, nota a ACEPI em comunicado. A associação destaca ainda o perfil humanitário de Rui Nabeiro, considerando-o “um dos pioneiros do movimento de responsabilidade social no nosso país”.

Os vencedores da edição de 2019 são:

Melhor Site/App Turismo: By Cool World;

Melhor Site/App Media & Entretenimento: Jornal Polígrafo;

Melhor Site/App Serviços Financeiros: CGD – Caixa Geral de Depósitos;

Melhor Site/App Retalho: Decathlon;

Melhor Site/App Moda: La Redoute;

Melhor Site/App Indústria & Serviços: Sibs;

Melhor Site/App Cultura & Desporto: Sport TV;

Melhor Site/App Alimentação & Bebidas: El Corte Inglés;

Melhor Site/App Tecnologia: PT Empresas;

Melhor Site/App Automóvel: EDP Comercial;

Melhor Site/App Saúde & Bem-Estar: Arrifana de Sousa Saúde;

Melhor Site.pt – Powered by .PT: La Redoute;

Melhor Projeto de Transformação Digital: Sibs;

Melhor Projeto de Revelação Digital: Jornal Polígrafo;

Melhor Estratégia Digital: EDP- Energias de Portugal;

Melhor Inovação Digital: PRIO;

Melhor e-Marketplace: RAIZECROWD;

Melhor Projeto Digital Sustentabilidade & Inclusão: World Federation of Sign Languages;

Melhor Projeto Digital Município: Câmara Municipal de Lisboa;

Melhor Projeto Digital Administração Pública: AMA.

Os vencedores dos Prémios das Categorias Especiais, são:

Melhor Site Escola – Sitestar.pt: Casa Pia de Lisboa;

Prémio Melhor App for Good: Instituto dos Pupilos do Exército.