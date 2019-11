Acidentes na estrada vão ter solução rápida

Chama-se “Solução na Hora” e é a nova aposta da Tranquilidade na resolução de sinistros de viação, uma solução que permite a deslocação de um perito da companhia de seguros junto do veículo acidentado.

A seguradora defende que a “presença do perito no local permite fazer de imediato a avaliação de danos e a possibilidade de acordo imediato ou regularização em oficina convencionada com base no valor acordado”.

A “Solução na Hora” permite também que a escolha do local onde o perito se deve deslocar seja feita pelo cliente, em casa, local de trabalho ou outros. “Esta opção simplifica todo o processo e permite a sua conclusão num prazo máximo de dois dias úteis”.

A Tranquilidade indica que esta mais adequada para os acidentes de menor gravidade.