Acionistas da Cofina votam distribuição de 3 milhões de euros em dividendos

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Abril, 2023 • 20:04

Os acionistas da Cofina, dona do Correio da Manhã e CMTV, vão reunir-se em assembleia-geral a 28 de abril para deliberar sobre a proposta de dividendos da administração de 3,07 milhões de euros, entre outros assuntos, segundo uma convocatória divulgada esta quinta-feira ao mercado.

De acordo com a convocatória para a assembleia-geral, a ordem de trabalhos prevê no seu ponto segundo deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício e, adicionalmente, sobre a distribuição de reservas livres.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), propõe-se que o "resultado líquido positivo do exercício relativo às contas individuais, no montante de 14.052.100 euros, seja integralmente transferido para reservas livres".

O Conselho de Administração leva ainda à AG a proposta de "distribuição de reservas livres no montante de 3.076.975 euros, sob a forma de dividendos", precisando que "a distribuição de lucros de reservas livres proposta implicará o pagamento de um dividendo bruto de 0,03 euros por ação".

A Cofina que detém o Correio da Manhã, CMTV, Jornal de Negócios, Record, entre outros, registou, no ano passado um resultado líquido de 10,5 milhões de euros, um aumento homólogo de 147,4%, segundo a informação divulgada pela empresa a 23 de março.

As receitas totais da Cofina foram, no ano passado, de 76 milhões de euros, um crescimento de 0,2% em relação ao ano anterior, indicou a empresa, detalhando que "as receitas de publicidade registaram um crescimento de 5,0% e as receitas de marketing alternativo e outras cresceram 9,5%, tendo as receitas de circulação registado um decréscimo de 8,5%".