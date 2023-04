Acionistas da Corticeira Amorim votam em dividendo e gestão de 2022 em 28 de abril

Lisboa, 14/03/2017 - Decorreu esta noite no Ministério da Economia mais um Encontro 560 sobre a Corticeira Amorim, com a presença do Ministro Manuel Caldeira Cabral e de António Amorim. Produtos feitos de cortiça (Filipe Amorim / Global Imagens)

© Filipe Amorim / Global Imagens