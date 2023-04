Acionistas da EDPR aprovam novo mecanismo de remuneração

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Abril, 2023 • 18:29 Partilhar este artigo Facebook

Os acionistas da EDP Renováveis (EDPR) aprovaram esta terça-feira, em assembleia-geral (AG), um novo mecanismo de remuneração dos acionistas, através de um 'scrip dividend', segundo um comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a nota, os detentores de títulos da empresa, detida maioritariamente pela EDP, deram luz verde a um "mecanismo de remuneração dos acionistas através de um 'scrip dividend'", ou seja, a substituição de dividendos por ações.

Este mecanismo será executado "através de um aumento de capital social por incorporação de reservas, num montante determinável, através da emissão de novas ações ordinárias com valor nominal de cinco euros, sem prémio de ação, da mesma classe e série que as atualmente emitidas, incluindo uma disposição para a aceitação incompleta das ações a emitir no aumento do capital social".

O Conselho de Administração da EDPR disse no dia 27 de fevereiro que ia propor aos acionistas, em assembleia-geral, a substituição do dividendo ordinário referente a 2022 por um programa de remuneração flexível, com uma distribuição máxima de 275 milhões de euros.

No dia 3 de março, o grupo detalhou que este mecanismo passaria por um aumento de capital.

Na AG de hoje, que se realizou em Madrid, onde fica a sede da empresa, foram ainda aprovados os documentos de gestão e contas referentes a 2022.

Foi também aprovada a gestão e atuação do Conselho de Administração durante o exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2022 e ratificada a nomeação por cooptação como diretora independente de Cynthia Kay Mc Call.

Os acionistas deram luz verde à aprovação do acordo-quadro de financiamento entre a EDP Renováveis e a EDP, da delegação de competências ao Conselho de Administração para a execução e desenvolvimento do acordo-quadro de financiamento entre as duas empresas, "bem como os acordos, contratos ou operações formalizadas ao abrigo do mesmo, incluindo poderes de subdelegação".

A AG aprovou a atualização da política de remunerações dos administradores da EDPR para o período 2023-2025 e a alteração dos estatutos da sociedade "para adaptar a sua redação à constituição de uma nova Comissão Ambiental, Social e de Governo Societário".

A EDPR registou um resultado líquido recorrente de 671 milhões de euros em 2022, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.