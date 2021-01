Acionistas da EDPR reúnem-se a 22 de fevereiro para ratificar novos administradores

Miguel Stilwell de Andrade será o novo CEO da EDP Renováveis, em substituição de Manso Neto © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

Os acionistas da EDP Renováveis (EDPR) irão reunir-se, em assembleia-geral (AG), no próximo dia 22 de fevereiro, para ratificar, por cooptação, a entrada de três novos administradores, incluindo Miguel Stilwell de Andrade.

Na convocatória e nas propostas, enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), lê-se que a AG deverá ratificar a nomeação de "Miguel Stilwell de Andrade como administrador executivo, que foi nomeado por cooptação nos termos da Lei e em virtude da deliberação tomada pelo Conselho de Administração na sua reunião de 19 de janeiro de 2021, sendo o seu mandato limitado ao do anterior membro" Duarte Melo de Castro Belo, "a quem substitui".

No dia 19, o Conselho da EDPR nomeou o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, para o mesmo cargo na empresa do grupo, extinguindo ainda a Comissão Executiva.

"O Conselho da EDPR nomeou Miguel Stilwell de Andrade como presidente do Conselho da EDPR e CEO

da EDPR, e Rui Teixeira, atual Administrador Executivo da EDPR e Consejero Delegado, como CFO da EDPR", pode ler-se num comunicado enviado à CMVM.

A convocatória da AG propõe ainda a ratificação da nomeação de Ana Paula Marques como administradora "Dominical", "sendo o seu mandato limitado ao do anterior vogal", Spyridon Martinis, a quem substitui, e de Joan Avalyn Dempsey "como administradora independente, sendo o seu mandato limitado ao da anterior vogal", Francisca Guedes de Oliveira, "a quem substitui".

Os acionistas irão ainda deliberar sobre a cessação de António Mexia enquanto administrador "Dominical" e de João Manso Neto enquanto administrador executivo, com funções suspensas desde julho de 2020, na sequência do processo de investigação às rendas na eletricidade.

A AG tem ainda previsto votar a "fixação do número de membros do Conselho de Administração em doze", a alteração dos "artigos 12.º ('Convocatória') e 16.º ('Presidência da Assembleia') dos estatutos" e a "delegação de poderes para a formalização e execução de todas as deliberações adotadas na Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, para a sua elevação a um instrumento público e para a sua interpretação, correção e adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados", de acordo com a convocatória.