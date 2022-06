Acionistas da Estoril Sol aprovam proposta de aplicação de resultados

Resultado líquido de 2021 da Estoril Sol ascendeu a 11,16 milhões de euros © Pixabay

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2022 • 20:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Estoril Sol aprovou esta quarta-feira, em assembleia-geral, as contas de 2021 e a proposta de aplicação do resultado líquido de 2021, que ascendeu a 11,16 milhões de euros, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a proposta de aplicação de resultados inclui a transferência de 558.111 euros para a reserva legal, 7.927.546 euros para outras variações no capital próprio e 2.676.566 euros para outras reservas e resultados transitados.

Os acionistas da Estoril Sol aprovaram também a atribuição de um voto de confiança e de louvor à Administração e Fiscalização da sociedade e a proposta do Conselho Fiscal para a designação do revisor oficial de contas suplente até ao fim do quadriénio 2021-2024.

Em cima da mesa estava ainda a declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade e a proposta de compra e venda de ações próprias, que receberam 'luz-verde'.