Acionistas da Mota-Engil deliberam sobre contas e gestão da empresa em 2022

Os acionistas da Mota-Engil reúnem-se em assembleia-geral (AG) no dia 27 de abril para analisar e deliberar sobre as contas do grupo e a gestão em 2022, entre vários outros pontos, segundo uma convocatória publicada esta terça-feira.

No documento, divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adiantou que os detentores de títulos irão apreciar, discutir e votar os documentos referentes às contas e gestão de 2022, bem como sobre a proposta de aplicação de resultados.

Os acionistas da Mota-Engil têm na agenda discutir e deliberar sobre a política de remunerações e votar uma alteração ao contrato social da sociedade sobre a composição do Conselho Fiscal, bem como a eleição dos membros deste órgão.

Segundo a ordem de trabalhos, será ainda eleita a sociedade de revisores oficiais de contas que integra a fiscalização da sociedade e a aceitação da renúncia de António Mota ao cargo de membro da comissão de vencimentos da sociedade. Os acionistas irão depois eleger um novo membro para este órgão.

Por fim, a AG irá debater e deliberar sobre a aquisição e alienação, pela sociedade, de ações e obrigações próprias, "bem como mandatar o Conselho de Administração da Sociedade para executar as deliberações tomadas".

O grupo Mota-Engil obteve um lucro de 41 milhões de euros em 2022, um aumento de 69% face ao período homólogo, segundo adiantou no dia 01 de março.

Os resultados de 2022 foram influenciados por um período marcado pelo crescimento de 47% da atividade "para um patamar inédito de faturação de 3,8 mil milhões de euros, valor previsto de ser alcançado no Plano Estratégico em vigor apenas em 2026".