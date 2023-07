Acionistas da Reditus apresentam medidas de reforço do capital

Toque do sino em honra dos 25 anos da presença da Reditus na Bolsa de Lisboa © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2023 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os acionistas da Reditus vão apresentar, na assembleia-geral da tecnológica, medidas para reforço da cobertura do capital, estando ainda na agenda a eleição de novos órgãos sociais, segundo uma convocatória divulgada no início de junho.

No documento, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa indicou que um dos pontos da ordem de trabalhos passa pela "apresentação pelos acionistas, em cumprimento do disposto no artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais, das medidas que entendam convenientes para reforço da cobertura do capital, designadamente operação de redução do capital social e/ou realização de entradas pelos acionistas, ou outra que se considere mais adequada".

O artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais dá conta das medidas a tomar em caso de perda de metade do capital social por uma empresa.

Os acionistas irão ainda eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral e da Comissão de Remunerações para o triénio 2023/2025 e deliberar sobre a eleição do "Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente para o triénio 2023/2025, sob proposta do Conselho Fiscal a eleger no âmbito do ponto anterior da ordem de trabalhos".

Além disso, os detentores de títulos da Reditus irão "proceder à apreciação da declaração da Comissão de Remunerações sobre a política de remuneração dos membros do Órgão de Administração e do Órgão de Fiscalização da Sociedade".

Os acionistas irão também deliberar sobre os documentos de prestação de contas de 2021, sobre a proposta de aplicação de resultados, realizar a apreciação da administração e fiscalização da sociedade e decidir sobre a aquisição e alienação de ações próprias.

A Reditus registou um lucro de 2,66 milhões de euros em 2021, valor que compara com prejuízos de 1,06 milhões de euros um ano antes, divulgou a tecnológica, em maio deste ano.

O grupo ainda não apresentou os resultados referentes a 2022.