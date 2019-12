Acionistas da Sonae Capital elegeram Ângelo Paupério para a administração

Os acionistas da Sonae Capital elegeram hoje Ângelo Paupério para a administração da empresa, numa assembleia-geral extraordinária, de acordo com um comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na reunião “foi deliberado eleger para integrar os lugares em aberto no Conselho de Administração, em virtude da decisão de alargamento do número de membros de nove para dez, o senhor engenheiro Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério”, lê-se na mesma nota.

Foi a Efanor, o maior acionista da Sonae Capital, com 62,78%, que propôs Ângelo Paupério para a administração da empresa, de acordo com um comunicado enviado à CMVM no início de novembro.

“Condicionada à aprovação das propostas apresentadas nos pontos anteriores [para o alargamento do Conselho de Administração], propõe-se que seja eleito para integrar o Conselho de Administração, até ao termo do mandato em curso (2018-2020), o senhor engenheiro Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério por considerar, com base nos requisitos definidos pela sociedade, que este possui o perfil, conhecimento, curricula e experiência adequada à função a desempenhar”, segundo o comunicado de novembro, enviado pela Efanor ao presidente da mesa da assembleia-geral da Sonae Capital.

“A entrada em funções ficará sujeita a apreciação do Banco de Portugal, caso o mesmo não se tenha pronunciado até à data da apreciação e votação da presente proposta”, esclarece o comunicado.

A Efanor propõe ainda “que se delibere autorizar o membro proposto”, ou seja, Ângelo Paupério, “a exercer também cargos na proponente e nas sociedades participadas, direta ou indiretamente, pela proponente”.

Ângelo Paupério é um nome conhecido no universo Sonae, tendo sido co-CEO (presidente executivo) da Sonae SGPS em conjunto com Paulo Azevedo durante vários anos.

De acordo com o currículo publicado pela Efanor na proposta conhecida em novembro, o gestor entrou para a Sonae em 1989 e passou por diversas sociedades e cargos no grupo.